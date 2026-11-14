La exdirigenta repasó su gestión, agradeció al directorio saliente y confirmó que seguirá apoyando a la U desde las tribunas.

La reestructuración de Universidad de Chile dejó a Cecilia Pérez fuera de la presidencia de Azul Azul, tras la revocación del directorio. Luego de su salida, la dirigenta repasó sus cinco años y medio en la mesa directiva y aseguró estar conforme con su gestión.

En sus declaraciones, Pérez destacó el compromiso de quienes la acompañaron durante su gestión y valoró especialmente el trabajo desarrollado en los últimos seis meses, periodo que calificó como complejo para la institución.

Cecilia Pérez deja Azul Azul.

Cecilia Pérez destaca el trabajo del directorio saliente

“Me voy muy tranquila. Lo hemos conversado con el resto de los directores, tanto los que se van como los que se quedan. Durante los cinco años y medio que estuve, siempre fue un directorio que trató de buscar lo mejor para la U y para el club”, expresó.

La exdirigenta destacó la unidad y el compromiso del directorio para proteger a los distintos estamentos de la U ante el complejo escenario extradeportivo.

“Estos últimos seis meses también han sido parte de un directorio muy trabajador, leal y comprometido, en momentos que ustedes saben que no eran fáciles. Eso nos permitió, en unidad y con mucho trabajo, proteger del clima extradeportivo a nuestros funcionarios, funcionarias, jugadores, jugadoras y al fútbol formativo, que junto con los hinchas son quienes hacen grande al club”, sostuvo.

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“Voy a seguir alentando a mi club”

Finalmente, Pérez dejó en claro que su salida de Azul Azul no cambiará su vínculo con la U. La dirigenta aseguró que vínculo con el equipo está por encima de cualquier cargo institucional y que continuará acompañándolo como hincha.

“El cargo que uno pueda tener es un tremendo honor. Me voy con alegría y no con pena, porque un cargo no te define como hincha de la U. Llegué siendo hincha de toda la vida y me voy de mi cargo siendo hincha de la U. Voy a seguir alentando a mi club y a mi equipo en los estadios”, concluyó.

En resumen…