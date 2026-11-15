Simón Contreras publicó una foto desde Iquique con sus familiares, lo que sorprendió a los seguidores en las redes sociales

Algunos hinchas de Universidad de Chile se acuerdan de Simón Contreras, el ex delantero formado en el Centro Deportivo Azuo que, actualmente, está en Deportes Iquique en la Primera B.

Si bien no ha podido aportar mucho por una lesión, tuvo el tiempo para un reencuentro que dio mucho que hablar en las redes sociales con estellas de la televisión.

Esto, porque estuvo acompañado por los Power Peralta, quienes estuvieron en la ciudad, quienes son sus primeros, aunque no se sabe si se puede tirar los mismos pasos.

La foto que publicaron en redes sociales.

ver también Igor Lichnovsky apaga con bencina las disculpas de Aníbal Mosa y Colo Colo: “El jefe de las zorras”

El Pitu Contreras con los Power Peralta

El formado en Universidad de Chile siempre ha tenido el respaldo de los Power Peralta, Gabriel y Raúl Peralta, quienes son sus primos y de vez en cuando le mandan mensajes de apoyo.

“Tenemos una relación muy cercana y de mucho cariño. Por el lado de mi mamá, la familia es pequeña pero muy unida. Por eso los primos siempre hemos sido bien cercanos. Somos de esas familias que siempre están presentes en los cumpleaños y Navidades, acompañándonos en los momentos importantes”, dijo Gabriel hace un tiempo en Las Últimas Noticias.

“Es un chico increíble, cercano, esforzado y con un gran corazón. En lo profesional, lo vemos enfocado en trabajar duro para conseguir sus objetivos y sus sueños”, explicó.