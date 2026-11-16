La leyenda de Cobreloa y la Selección Chilena se encuentra en el Hospital Luis Tisné, donde no se registran actualizaciones de su estado de salud.

Preocupación extrema hay por estas horas en el fútbol chileno, tras conocerse que una de sus mayores leyendas históricas como el ex defensor Mario Soto, ídolo de Cobreloa y mundialista con la Selección Chilena, se encuentra en estado de gravedad.

Según dio a conocer Bolavip, la situación se produjo este domingo 15 de noviembre, mientras jugaba un partido de fútbol amateur, momento en el que sufrió un infarto que obligó a personal de emergencia a realizarle los primeros auxilios.

Producto de este hecho, se trasladó a Mario Soto hasta el Hospital Luis Tisné en Santiago, donde según reporta el Colegio de Entrenadores de Chile, lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento, no hay un nuevo parte médico.

Sin embargo, desde la familia del ex futbolista advierten que el panorama es muy complejo y que las próximas 48 horas serán claves para determinar su situación médica. De todas formas, el entorno aclara que “a pesar de su avanzada edad, se mantiene activo a nivel deportivo“.

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Mario Soto en crítico estado de salud

El defensor oriundo de La Cisterna comenzó su carrera en 1969, cuando debutó en Magallanes y se mantuvo por cuatro temporadas hasta su traspaso a Unión Española, donde fue campeón del Torneo Nacional y finalista de la Copa Libertadores en 1975.

En 1977, Mario Soto fue traspasado al Palmeiras de Brasil, pero al año siguiente regresó al país para jugar en Cobreloa, club donde se convirtió en ídolo histórico. Ganó tres Campeonatos en 1980, 1982 y 1985, más dos finales del máximo certamen continental en 1981 y 1982.

Posteriormente, pasó por Deportes Concepción y Audax Italiano, para luego finalizar su carrera como futbolista en Lozapenco, en 1989. En el siglo 21, comenzó su trayectoria como entrenador, donde dirigió en San Felipe, Wanderers y su querido cuadro loíno.

Mario Soto formó parte de la Selección Chilena entre 1975 y 1985, fue parte del plantel subcampeón de América en 1979 y jugó el Mundial de España 1982. Con La Roja disputó 48 encuentros y anotó un gol.

Mario Soto, leyenda de la Selección Chilena (Archivo)

En síntesis