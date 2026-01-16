Mario Soto sufrió un duro golpe hace pocos días por el fallecimiento de su hijo, del mismo nombre. Por lo mismo, el emblema de Cobreloa agradece el llamado de Redgol para conoce en profundidad su lado más humano.

“Gracias por preocuparse, más en estas instancias tan difíciles. Ha sido tremendo, cuesta, te preguntan cómo lo estás haciendo y llega el golpe. Y es una realidad, no es ficticio”, señala por el infarto que sufrió su hijo.

Entiende que “la muerte es algo natural, pero cuesta asumirlo, más con alguien tan cercano como con un hijo. Era un chico bondadoso, positivo, pero le pasó esto en Bariloche tras casarse. Quizás en otra circunstancia no le hubiese pasado. Ojalá me hubiese ido yo, para que él siguiera viviendo”.

Mario Soto quiere pararse y volver a entrenar

Mario Soto señala que su vida familia continúa. “Tengo dos hijos del matrimonio anterior y dos del último, más cuatro nietos”, lo que le da fuerza para seguir ligado al fútbol.

“Hago cosas paralelas al fútbol. Quiero dirigir, siempre he estado en condiciones de hacerlo. Soy pro fútbol, lo vivo y lo siento, estoy en conocimiento de avances, los cambios. Los trabajos son más en la parte física y sicológica, pero lo que es cancha, pelota, eso no cambia”, señala.

Mario Soto juega en la LIF con su equipo Cracks

De hecho, espera que a su 75 años le salga una oportunidad lejos de la patria. “La idea es ir fuera del país, ir a un país árabe como dijo un compañero alguna vez“, señaló.

Antes de eso, estará en el Zorros del Desierto, para la inauguración del estadio calameño. “Será con gente relevante de Cobreloa y de otros lados. Se merece la gente de Calama esta inauguración. Bajo cualquier circunstancia yo voy, por el hincha, pues todos somos importantes en el fútbol, pero el que le da vida y sustento son los hinchas. Aunque digan cosas que no me favorece”, indica.

Finalmente, recuerda su época de jugador, donde brilló en Cobreloa y la selección. “Nunca sentí que era difícil marcar a alguien. Y marqué a Falcao, Maradonza, Rumenigge, Caszely, Zico”, señaló.

Sobre Zico, existe el mito de que marcó al brasileño con una piedra en la mano, por palabras del propio futbolista. “Quiso decir una cosa y se le entendió otra. Pero los jugadores son respetuosos, porque si le dices algo a un jugador de sus hijos o su señora, queda para toda la vida. Si es un golpe, a no ser que sea un planchazo para fracturar al rival, es fútbol”, explica.