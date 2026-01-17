Video: Vinícius llora tras pifias de los hinchas del Real Madrid

Vinícius Jr. vivió el partido más complicado de su historia con el Real Madrid. El brasileño fue uno de los apuntados por los hinchas en medio del difícil momento de los merengues.

Tras perder la Supercopa contra Barcelona, la salida de Xabi Alonso y la eliminación de la Copa del Rey por un equipo de Segunda División, la atención estaba en lo que sucedería hoy en el Santiago Bernabéu.

Este sábado 17 de enero, Real Madrid enfrentó al Levante por la fecha 20 de La Liga. Y, apenas lo nombraron como titular, Vinícius se ganó las pifias de su propia hinchada, en su propio estadio.

Los abucheos se repitieron durante el encuentro, donde los blancos superaron por 2-0 a su rival. Apenas terminó el partido, el brasileño se retiró a camarines y no se despidió de la fanaticada con el resto de sus colegas.

ver también Simeone se arrepiente y pide disculpas tras polémica con Vinícius: “No está bien de mi parte”

Vinícius Jr. llora al escuchar pifias en Real Madrid: esto dijo su DT

La imagen más impactante del futbolista se vio en redes sociales, donde comenzó a circular un video en donde Vinícius Jr. aparecía llorando en el túnel del Santiago Bernabéu, consolado por compañeros como Kylian Mbappé, antes de salir a la cancha.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, destacó al jugador como uno de los cuatro referentes del equipo.

“A Jude Bellingham le he visto bien durante toda la semana. Asume responsabilidad, no se esconde (…) Es uno de los líderes y está marcado para hacer cosas grandes en el Real Madrid. Con Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes“, destacó.

Publicidad