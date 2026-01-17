Racing Club debe ponerle timbre a su lista de viajeros para el amistoso vs la U de Chile y Gustavo Costas tuvo que sacar de ella a Adrián Martínez. Y a un trío de jugadores más. Pero la baja más llamativa es la de Maravilla, el goleador que se erigió en un ícono de la Academia por su trascendencia en goles claves para títulos internacionales.

El atacante de 33 años está cerca de los 100 partidos oficiales con la Acadé. Suma 52 goles en 94 encuentros. Unas cifras de un artillero temible. Pero no podrá mostrar su calidad en el amistoso que se disputará en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. Quedó obligado a bajarse por un cuadro viral, según reportó El Primer Grande.

Evidentemente, en ese contexto, Maravilla Martínez no fue la única baja para el amistoso del cuadro blanquiceleste, que perdió la final de la Liga Profesional 2025 ante Estudiantes de La Plata por penales. Otro que se perderá el apretón vs Universidad de Chile será Marcos Rojo, zurdo zaguero de vasta experiencia en Europa.

Adrián Martínez no jugará el amistoso ante Universidad de Chile. (Fotobaires/Photosport).

“No irán por precaución, se quedarán en Buenos Aires para recuperarse y estar ante Gimnasia”, informó el citado portal. La lista de viajeros de Costas se redujo mucho por esa cadena de caídos por un virus. La lista de descartes de Costas llegó a cuatro.

Marcos Rojo no abordará el vuelo a Chile. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Tucu Sepúlveda saca pecho por un registro chileno histórico en Lanús de Argentina: “Una motivación”

Racing deja a Maravilla, Rojo, Rodríguez y Fernández fuera del amistoso vs U de Chile

Además de Maravilla Martínez y Marcos Rojo, Racing tampoco tendrá a Adrián Fernández ante la U de Chile. El volante ofensivo se suma a Baltasar Rodríguez, quien acaba de volver al club tras un préstamo al Inter Miami de Estados Unidos. Tiene 22 años y fue otro de los que cayó ante el virus.

Un póquer de bajas en la Acadé, aunque en este contexto de la temporada, los amistosos preparatorios, siempre es una buena oportunidad para los que quedan. Seguramente una buena prueba donde Costas podrá evaluar si necesita más acción en el mercado de fichajes, por ejemplo.

En ese contexto, el reemplazante de Maravilla Martínez será un cuestionado atacante uruguayo que pasó por Chile: Adrián Balboa, Rocky, quien jugó en Deportes Antofagasta en el primer semestre de 2019. Santiago Solari, hermano de Pablo, pelea por su lugar con el colombiano Duvan Vergara, siempre según la información de El Primer Grande.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Lo propio para Matko Miljevic, volante ofensivo que llegó a Racing desde Huracán tras una larga negociación de al menos tres semanas. Agustín García Basso, quien fue vinculado a Universidad Católica durante este mercado de fichajes, también será titular ante el Bulla. Y Valentín Carboni, el enganche que llegó cedido desde el Inter, es otro que estará en la oncena.

Santiago Solari aún puede ser titular, pero Martínez ni abordará el avión. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Duro golpe para Paqui Meneghini! La U sufre una sensible baja para su estreno ante Racing

¿Dónde ver EN VIVO el partido? Fecha, horario y canal

Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda. El partido contra La Academia ya está agendado y se jugará el domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

En cuanto a la transmisión, podrás ver el duelo de los azules de manera ONLINE, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.