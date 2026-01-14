Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile suma un nuevo amistoso contra Racing para este fin de semana

El cuadro de Paqui Meneghini pactó otro partido contra los argentinos, aunque será a puertas cerradas en Concepción.

Por Cristián Fajardo C.

Paqui Meneghini tendrá dos apretones contra Racing.
Universidad de Chile se prepara para el primer amistoso de la pretemporada 2026, cuando el domingo choque ante Racing en un duelo programado para el estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción.

Será el primer apriete para el nuevo técnico Francisco Meneghini con los azules, con un rival poderoso a nivel sudamericano, por lo que para demostrar que no se achican se tomó una nueva decisión.

Esto, porque hubo comunicación entre ambas dirigencias de manera de sumar un nuevo amistoso entre las dos instituciones, el que incluso se jugará antes que el plato de fondo del domingo.

Todo, porque se pactó un compromiso en el mismo reducto, pero a las 10 de la mañana, para poder probar a más jugadores anticipando el gran duelo que vivirán esa jornada.

U de Chile tendrá sus primeros duelos de la pretemporada 2026 con dos choques contra Racing. Foto: U de Chile.

La U vs Racing jugará un nuevo duelo a puertas cerradas

Así lo dejó en claro el medio Emisora Bullanguera, quienes revelaron el nuevo amistoso que fijó Universidad de Chile para enfrentar a Racing este fin de semana.

“La U y  Racing se verán las caras durante la mañana del domingo, en un amistoso de entrenamiento a puertas cerradas a las 10 de la mañana“, explican.

“Esto será con el fin de ver en cancha a jugadores con menos minutos y alternativas de ambos cuadros. Será el ‘plato de entrada‘ de la jornada, pero sin público”, precisan.

Por lo mismo, es un hecho que todos los jugadores de la U tendrán tiempo para mostrarse ante su nuevo entrenador, con dos grandes oportunidades para poder demostrar condiciones.

