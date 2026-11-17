El presidente de la ANFP y la Federación de Chile hizo un balance de su proceso. Destacó el recambio que deja el DT que estuvo más de un año al mando.

Pablo Milad salió al paso tras el 0-0 de la selección chilena ante Colombia. La Roja se fue entre pifias del Estadio Monumental, en un partido que cerró el año 2026 en materia de amistosos.

Tras el pitazo final en Macul, el presidente de la ANFP y la Federación enfrentó las críticas por el legado de su mandato y el de Nicolás Córdova. Partió diciendo que “lo que hemos hecho de la renovación es un proceso que hay que cumplir, no es fácil”.

“Hay que trabajar ahora, hemos hecho buen trabajo a nivel de fútbol formativo, la segunda liga con mas partidos, por algo Wanderers salió campeón de la Libertadores (Sub 20)”, partió diciendo.

El legado de Córdova

Nicolás Córdova dirigió su partido 14 al mando de la Roja, con siete derrotas, cinco victorias y dos empates, cosechando un 40.4% de rendimiento. Pablo Milad hizo su balance a dos días de dejar la ANFP, en elecciones que se realizarán este jueves.

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“Este proceso debe seguir, no ha terminado, tenemos confianza y hay que mejorar mucho todavía. Se ha trabajado con convicción y profesionalismo. Hay cosas que hay que mejorar, pero hay otras que hay que conservar”, lanzó.

Y no se quedó ahí. Pablo Milad destacó que Nicolás Córdova “le ha dado la oportundiad a los jóvenes, que otro técnico no le hubiera dado. Eso pasa en todos los clubes y acá, ¿vieron la defensa el promedio de edad?”.

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“Eso no lo habría hecho otro técnico, eso es pensar en el futuro. Les pido apoyo a los chicos, están preocupado de las redes sociales y a veces los destroza”, cerró Milad.