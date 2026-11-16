Ex seleccionado se enoja por nuevo papelón de la ANFP con amistoso de la Roja: “Nuestro fútbol deja…”

El partido entre la selección chilena y Colombia sufrió un cambio de última hora y ahora no se jugará en el Nacional.

Una nueva rayita para el Tigre. El último papelón de la ANFP, a días de la salida de Pablo Milad de la presidencia, tiene a la selección chilena como protagonista y dando vergüenza a nivel internacional.

El amistoso entre la Roja y Colombia, pactado originalmente para disputarse este martes en el estadio Nacional, no se podrá desarrollar en Ñuñoa por el pésimo estado de la cancha. Se cambia al Monumental.

El hecho viene a sumarse a una seguidilla de malas decisiones del organismo que dirige el fútbol chileno, situación que generó la molestia del ex seleccionado Jorge Contreras, quien en diálogo con RedGol criticó lo sucedido.

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El ahora entrenador no quiso criticar abiertamente a Pablo Milad, a quien dijo conocer, pero señaló que se han tomado malas decisiones en el último tiempo.

“Lo que pasa es que en la organización en sí, debieran preocuparse un poco más de lo que vayan a hacer. Por lo visto, el estadio no se había podido ocupar anteriormente, creo que hubo un recital (N. de la R: hubo seis eventos en las últimas semanas). Si ya lo habían ocupado y sabían que no estaba en buenas condiciones, deberían haber programado desde el principio en el Monumental o en el estadio que hubiesen conseguido“, dijo el Coke.

Chile jugará con Colombia en el Monumental. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

“Nuestro fútbol deja mucho que desear. Fíjate en el montón de cosas que están pasando con los clubes; por ejemplo, lo que pasó con Arica, que en un momento le dijeron que iba a quedar desafiliado y de repente dicen que no tiene problemas y puede seguir compitiendo, teniendo que recomponer la última fecha. Yo creo que eso pasa solamente aquí en nuestro país”, cerró Contreras.

Ahora, la selección chilena jugará con su simular de Colombia este martes, pero no en el Nacional sino que en el estadio Monumental.

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El segundo amistoso de la selección chilena ante su similar de Colombia se realizará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.