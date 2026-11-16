Nuevo papelón: amistoso entre Chile y Colombia sufre cambio de estadio

El partido entre la Roja y el cuadro cafetero tiene una modificación de última hora y no se desarrollará en el Nacional.

¿Para qué hacer las cosas bien si lo podemos hacer mal? Esa pregunta se deben hacer haciendo en este momento en la sede invisible de la ANFP (porque Quilín está clausurado), ya que un nuevo lío azota a la selección chilena.

La Roja, que viene de perder por 1-0 ante Colombia, tiene pactada la revancha con el cuadro cafetero para este martes en el estadio Nacional, sin embargo, una alerta puso en duda a la sede del encuentro.

El choque entre el equipo chileno y el cafetero estaba pactado para las 20:00 horas de este 17 de noviembre en Ñuñoa, no obstante, el duelo ya no se jugará en el recinto que estaba agendando de antemano.

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Amistoso de Chile ante Colombia no se jugará en el Nacional

Las entradas para el encuentro entre Chile y Colombia ya están puestas a la venta, y de forma preliminar el duelo es en el estadio Nacional, pero el mal estado de la cancha obliga a cambiar de reducto.

El periodista de ESPN Christopher Brandt dio a conocer que se estudiaba mover el duelo del Nacional al estadio Monumental, debido al precario estado de la cancha ñuñoína. Luego, lo confirmó.

Chile vuelve a medirse con Colombia. Foto: Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport

“A esta hora se realizan gestiones para que el partido de mañana ante Colombia se juegue en el estadio Monumental. Esto, debido a que la cancha del Nacional está en malas condiciones”, señaló el reportero.

Luego, agregó en ESPN que “desde la ANFP dicen que había un compromiso que iba a llegar mejor la cancha post Teletón, pero no se cumplió con ese trabajo”.

De esta manera, a sólo horas del inicio del partido entre Chile y Colombia, el partido tiene que cambiar de sede y se muda al estadio Monumental.

En síntesis

La Roja cambia su partido ante Colombia del estadio Nacional al estadio Monumental .

cambia su partido ante del al . El duelo amistoso está programado para este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas .

a las . El mal estado de la cancha en Ñuñoa motivó gestiones para trasladar el encuentro.