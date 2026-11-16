El duelo por la fecha FIFA se modificó este mismo lunes y ahora finalmente se jugará en el Estadio Monumental en Macul.

La selección chilena se enfoca en el cierre del 2026 con la última fecha FIFA bajo el mando de Nicolás Córdova. La Roja se mide ante Colombia y buscará su revancha tras la caída en Cali.

El tema es que a horas de disputar dicho encuentro, se decidió el cambio de sede. El Estadio Nacional no cumplió con los requisitos mínimo y el partido ahora se lleva hasta el Monumental.

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“Hicimos una revisión final y esperábamos que los trabajos reaccionaran de mejor manera, pero lamentablemente no fueron de la manera que esperábamos”, lanzó de entrada Felipe Correa al ser consultado por la sorpresiva decisión.

Es que hasta este lunes, todavía la página de Punto Ticket sigue indicando que el partido se disputa en Ñuñoa. Sin embargo, el gerente de selecciones aclaró la situación y los motivos del cambio.

La selección chilena ahora jugará su partido ante Colombia pero en el Estadio Monumental.

“Bajo el análisis que se hizo, se tomó la mejor decisión desde el aspecto deportivo. Ahora podemos garantizar que se jugará en un buen campo de juego”, expresó Correa.

Incluso se indicó que los conciertos de BTS y la Teletón también fueron determinantes en que la cancha no recuperara su mejor forma. “Esto se venía analizando hace varios días, desde que se levantó el escenario de la Teletón. Se esperó una reacción de la cancha. Entre domingo y lunes se programaron la utilización de parches pero tampoco funcionaron”, alertó.

Alarma por el Nacional: Cambia de estadio el Chile vs Colombia

Ahora está medida no toma por sorpresa ni a Chile ni a Colombia ya que se indicó que ambos equipos ya estaban al tanto del posible cambio.

“Con Colombia veníamos conversando está situación. Ellos están alineados con nosotros y apoyaron que el partido se juegue en la mejor cancha posible”, enfatizó Felipe Correa. Por lo que se sigue priorizando que sea un partido para el beneficio de la Roja con el recambio de cara a las Eliminatorias del próximo año.

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Ahora está condición preocupa principalmente a Universidad de Chile que hace de local en el Nacional. En la Liga de Primera solo le queda un parido de local y será el último ante Unión La Calera el 6 de diciembre.

Pero la alerta también se extiende para la final de la Copa Chile. Esto porque Pablo Milad ya indicó que si la “U” y Colo Colo llegan a la final, el estadio para disputarse dicha definición será el Coloso de Ñuñoa.