A través de redes sociales se denunció el fuerte volumen de la música y que ni Carabineros ni Paz Ciudadana se hizo cargo del reclamo.

Colo Colo conquistó la estrella 35 en su firmamento. El Cacique tras superar a Ñublense por 2-1 se quedó con la Liga de Primera y volvió a gritar campeón. Lo que desató los festejos de los hinchas a lo largo del país.

Sin embargo, en ByN quisieron tirar la casa por la ventana y prepararon un show especial el reciente lunes. Con la presencia estelar de Leo Rey, los hinchas albos celebraron en el Estadio Monumental la conquista de una nueva estrella.

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“El chuncho no lo puede creer”, coreó Arturo Vidal haciendo saltar a todos los hinchas en la Ruca. Luego le siguió Javier Correa para tranquilizar los ánimos. “Agradecerles a los hinchas, que son el motor de este club y damos todo para que las cosas salgan bien. Somos campeones. La tienen recontra adentro”, expresó el cordobés.

Pero tras la vuelta olímpica, el plantel y cuerpo técnico, junto a sus invitados de honor, pasaron a celebrar en una fiesta privada que se realizó en el Monumental.

En el evento se presentaron artistas como Pailita, Jere Klein, Sinaka, Marcianeke y hasta Miky Woodz. Incluso Aníbal Mosa se animó a sacar los pasos prohibidos para celebrar la 35.

Vecinos enojados por carrete de Colo Colo: “Esto es libertinaje”

Festejos en Colo Colo que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Lo que molestó especialmente a los vecinos de Macul.

La cuenta “Vive Macul” realizó la denuncia de que la celebración siguió pasada la madrugada y que complicó el descanso de los vecinos del sector.

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“Son la una de la mañana, y en el estadio siguen celebrando. ¿Dónde quedamos los vecinos que tenemos que salir a trabajar? Llamamos a carabineros y se enojan, llamamos a Paz Ciudadana que dice que hay que llamar a Carabineros. Esto es libertinaje”, indicó la publicación.

“Ellos bien protegidos, y nosotros qué. Alguien nos puede dar respuesta”, argumentó el video que superó las 40 mil reproducciones.