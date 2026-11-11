Informe Redgol: Fue campeón en Inglaterra, dejó en vergüenza a Messi y fue el chileno más cerca de ganar el Balón de Oro

La entrega Balón de Oro de este 2026 fue para Harry Kane y volvió a contar con la ausencia del fútbol chileno. En esta ocasión el portero de Colo Colo, Vozinha dijo presente en la ceremonia pero lo hizo en representación de Cabo Verde. Por lo que nuestros talentos vuelven a quedar fuera de competencia.

Pero hubo un tiempo en que el fútbol chileno sí dijo presente en el Balón de Oro y hasta peleó por el trofeo. Por lo mismo, hoy recordaremos a los jugadores chilenos que estuvieron más cerca de lograr el trofeo más cotizado en el planeta fútbol.

Pero antes de adentrarnos en este curioso historial, hay que marcar las diferencias que tiene este trofeo que entrega la revista deportiva France Football. De entrada se indica que solo votan periodistas deportivos, por lo que se recalca que la entrega del trofeo es hecha bajo la decisión de especialistas. Lo que se distancia de la entrega de los premios The Best que hace la FIFA y donde hasta los fanáticos pueden votar.

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Además la entrega del Balón de Oro cambió radicalmente desde 1995 cuando se abrió la entrega del reconocimiento para jugadores que no fuesen europeos. Justamente tras está decisión, se le entregó un reconocimiento honorifico a Diego Maradona.

En esa temporada de 1995, George Weah ganó el Balón de Oro y acabó con la racha de los europeos. En ese listado además apareció el primer chileno. Iván Zamorano por sus campañones en el Real Madrid recibió tres votos y se ubicó en el puesto 27.

Iván Zamorano fue el primer chileno que figuró en la lista del Balón de Oro. Credit: Clive Brunskill /Allsport

Esa temporada Zamorano fue campeón con el Real Madrid de la Liga y hasta fue Pichichi. Por lo que muchos indicaron que podría haber sumado más votos y escalar al menos un par de lugares. De todas formas superó a jugadores como Luis Figo, Bebeto y Clarence Seedorf.

En el 99, otro chileno se sumó al listado. Ahora fue el turno de Marcelo Salas. En ese tiempo se ubicó en el puesto 26° y superó a jugadores como Dennis Bergkamp, Paolo Maldini, Pep Guardiola, Gialuigui Buffon y Gianfranco Zola. Ese año lo ganó Rivaldo.

Fue goleador de la Lazio que era dirigido por Sven-Göran Eriksson y que ganó la Serie A. Además conquistó la Supercopa al superar al Manchester United con su anotación y derribar nada menos que al elenco inglés que dirigía Sir Alex Ferguson. También fue parte del equipo nacional que terminó cuarto en la Copa América en Paraguay.

El “Matador” lo ganó todo en la Lazio. Credit: Allsport UK /Allsport

Posteriormente en 2014 aparece Arturo Vidal que se metió en la pelea por el balón de oro y se ubicó en el puesto 14°.

Esa temporada, Vidal ganó la Serie A y la supercopa de Italia. Además fue clave en la campaña de Chile en el Mundial que se disputó en Brasil. Uno de los mejores años para el referente de Colo Colo con 44 partidos y ocho goles. el Bicampeón de América superó a Robert Lewandowski, Luca Modric, Andrés Iniesta, Paulo Dybala y Sergio Aguero entre otros. Ese año el trofeo lo ganó Cristiano Ronaldo.

Vidal se hizo genio y figura en la Juventus (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Pero en 2022 el fútbol femenino también dijo presente y fue el turno de Christiane Endler por el Olympique de Lyon. La portera nacional se ubicó en el lugar 12° con diez votos. Lo que vino a consagrar una temporada donde ganó la Champions League, la liga de francia y la supercopa de Francia. Ese año el primer lugar se lo quedó Alexia Putellas.

El futbolista chileno que estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro

Pero el que por lejos estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro por Chile fue Alexis Sánchez. En 2015, en un año inolvidable para el fútbol chileno, el nacido en Tocopilla se metió entre los mejores de la temporada.

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En esa campaña por el Arsenal ganó la FA Cup al Aston Villa y la Community Shield al Chelsea. Además terminó segundo en la Premier League. Pero el logro más importante fue ganar la Copa América contra la Argentina de Lionel Messi. Alexis, que fue titular en todos los partidos de esa campaña con Jorge Sampaoli y que con su penal en el arco sur del estadio nacional acabó con la sequía y mala racha de la selección chilena para darle su primer titulo.

Alexis Sánchez se ubica entre los grandes delanteros del Arsenal (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Partido que fue seguido por todo el planeta fútbol y que cruzó fronteras. “Demostró nuevamente que no le tiene miedo a nada. Tomó la pelota y se la picó al arquero… Fue muy audaz. Por supuesto que estaba muy orgulloso de verlo ganar la Copa para su país que había esperado por tanto tiempo”, recalcó Arsene Wegner que confesó que fue uno de los primeros en felicitar a Alexis luego de ganar la Copa América.

Ese año Alexis Sánchez marcó 25 goles, una de sus temporadas con mayores anotaciones. Manchester United, West Ham, Hull City, Leicester y Aston Villa, fueron parte de los equipos que sufrieron con sus goles.

Ahora en la lista del balón de oro se ubicó en la 10° posición. Superó a nombres como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Toni Kroos, Arjen Robben y Arturo Vidal, que esa temporada se ubicó 17°.

Así terminó el Balón de Oro en 2015

Ahora la ubicación de Alexis generó polémica ya que hubo jugadores de un nivel muy cuestionable ese año como Eden Hazard o Thomas Muller, que sin grandes logros ese año, se ubicaron por encima del nacido en Tocopilla. Por lo que se esperaba que estuviera un poco más arriba en el listado. Sin embargo, logró hacerse un espacio en esa temporada fue una de las más destacadas a nivel mundial.

Lo que se reflejó en la entrega del trofeo ya que en 2015 el balón de oro fue para Lionel Messi, el segundo lugar para Cristiano Ronaldo y el tercero para Neymar. es decir puros cracks.