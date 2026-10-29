Ya enfocado en su presente con Colo Colo, el arquero caboverdiano dejó en redes sociales una reflexión de sus convulsionados últimos días en Inglaterra.

Luego de un vertiginoso viaje desde Santiago hasta Londres, donde lo acompañó el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, el arquero caboverdiano Vozinha se reintegró a los entrenamientos del cuadro albo, donde incluso se espera que sea titular este viernes ante Universidad de Concepción por Liga de Primera.

Fueron casi tres días donde fue protagonista de la ceremonia del Balón de Oro, instancia donde acabó en el sexto puesto de la lucha por el Premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo que finalmente ganó el español Unai Simón.

Por todo lo anterior, Vozinha utilizó su cuenta de Instagram, donde actualmente cuenta con 27,7 millones de seguidores, para realizar una emotiva reflexión sobre el viaje a Europa y su presente, con un video que capturó los mejores momentos de la experiencia.

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La reflexión de Vozinha tras el Balón de Oro

“Hay momentos que van mucho más allá del fútbol, ​​momentos que nos hacen recordar el camino recorrido y los sacrificios realizados”, fue lo primero que escribió el meta africano donde se dio para agradecer a quienes lo apoyaron en este instante.

“Siento gratitud en el alma, orgullo por mis orígenes y a Cabo Verde siempre en el corazón”, cerró la publicación de Vozinha que hasta el momento cuenta con cerca de 56 mil “me gusta” y otros 1.113 comentarios, muchos de ellos por parte de hinchas de Colo Colo.

Ahora en el Cacique tendrá una nueva oportunidad para ratificar su titularidad en el arco cuando este viernes 30 de octubre en el Estadio Monumental, desde las 19:00 horas ante la U de Concepción, en el duelo que abrirá la jornada 26 del Campeonato Nacional.

En síntesis