Tras grave error ante Javier Correa: La noche para el olvido de Osvaldo González ante Colo Colo

Rocky fue uno de los puntos más bajos en la defensa y terminó siendo sustituido al entretiempo cuando el marcador era 5-0.

Colo Colo venció por 6-1 a Universidad de Concepción. El Cacique se aprovechó de los errores en la defensa del “campanil” y concretó un triunfo clave en la lucha por el título de la Liga de Primera.

Presentación en la que uno de los más afectados fue Osvaldo González, que retornó justamente al Estadio Monumental. El central había cumplido con las dos fechas de sanción tras su expulsión ante Huachipato y su discusión con Mathías Riquelme.

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Por lo que se esperaba que fuese clave para contener los ataques del Cacique. Sin embargo, la resistencia duró siete minutos con el tanto de Álvaro Madrid.

Luego Javier Correa marcó el segundo a los 9’. Pero la jugada que lo sacó del partido vino en el minuto 20. González recibió en la mitad de la cancha para iniciar el ataque del “Campanil”. Sin embargo, resbaló y entregó en bandeja el balón a Javier Correa que casi por cumplir fue a presionarlo.

Pero al ver que “Rocky” perdía el balón, de inmediato el “Nine” fue a buscar la pelota para iniciar un nuevo ataque. El trasandino se metió hasta la cocina y dejó a Jorge Broun en el suelo para poner el 3-0.

De ahí en más el experimentado defensa no pudo meterse en el partido y se notó. En el cuarto gol vio como Correa la clavó al ángulo de globito y luego le tocó presenciar como se pasó por toda la defensa para poner el quinto del primer tiempo.

La noche para el olvido de Osvaldo González

Cristián “La Nona” Muñoz decidió proteger a su referente y sacó a Osvaldo González. Aunque esto fue para peor. Es que el cambio de Rocky sirvió de poco y nada. En el lugar del referente en la saga, ingresó Benjamín Saez. Pero el lateral alcanzó a estar solo 13 minutos en cancha.

Esto porque en el 57’ recibió la roja por una fuerte plancha sobre Gedeón Díaz. Lo que solo vino a ponerle la lapida a una jornada para el olvido. Lo que para Rocky fue un golpe doblemente doloroso ya que a lo largo de su carrera no ha podido sumar triunfos en el Estadio Monumental.

“Hoy era un partido muy complejo y todo lo que planificamos no resultó. Perdimos un partido muy doloroso. No funcionamos tácticamente. Estuvimos muy lentos y lo pagamos caro”, sentenció Cristián Muñoz sobre una jornada para el olvido.