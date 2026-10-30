En medio de la alegría por sus cuatro goles ante U. de Concepción, el argentino abrió su corazón.

Javier Correa vivió un partido con Colo Colo que jamás olvidará, ya que anotó en cuatro ocasiones ante Universidad de Concepción. Luego del encuentro, contó un difícil momento que atraviesa.

Los Albos tenían un duro enfrentamiento contra el Campanil, ya que arrastraban cuatro duelos sin ganar y tuvieron una semana de muchas críticas. Sin embargo, sacaron la tarea adelante con mucha facilidad y dieron un paso enorme hacia el título.

El descargo de Javier Correa

Javier es un jugador que muchas veces se le suelta la Correa a la hora de hablar, lo cual incluso le ha traído sanciones. Claro que en esta ocasión lucía distinto. Lejos de la euforia que le generaría a cualquiera los cuatro goles o la victoria por 6-1, el argentino abrió su corazón.

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“Soy un agradecido del lugar en que estoy y de mi familia. Me tratan como uno más. Estamos tratando un momento complicado con la familia y el club me abrazó como nunca. Soy un agradecido”, indicó a TNT Sports. A pesar de que le sacaron 10 puntos a Universidad de Chile, el delantero se mantuvo sereno.

“Todavía quedan cuatro fechas más. No podemos titubear porque se arma una nube grande. No hay que marearse, hay que seguir. Estamos cerca del título pero tenemos que seguir laburando”, explicó Correa. Respecto a qué anotación le gustó más frente a los penquistas, no dudó.

“Me quedó con el tercero que la piqué al segundo palo. Me salieron todos hoy. Soy un agradecido”, agregó Javier Correa. Antes de terminar la entrevista, le envío cariño al padre de su pareja, quien no estaría bien de salud y de ahí viene su difícil situación familiar.

“Le mando un saludo a mi esposa y a mi suegro, que vamos a salir adelante“, señaló antes de terminar la entrevista visiblemente emocionado. Javier Correa suma 18 goles y 5 asistencias en 25 partidos durante el 2026. Sin dudas su mejor año en Colo Colo, en medio de un complicado presente familiar.