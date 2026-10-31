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Colo Colo

Jorge Almirón deja mensaje a Arturo Vidal y Javier Correa tras goleada de Colo Colo

A través de Instagram, el ex entrenador albo le dedicó palabras al King y su compatriota luego del triunfo por 6-1 a la U de Concepción.

Por Alfonso Zúñiga

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Arturo Vidal y Jorge Almirón se reencontraron en redes sociales.
© PhotosportArturo Vidal y Jorge Almirón se reencontraron en redes sociales.

Colo Colo quedó con la primerísima opción para convertirse en el nuevo campeón del fútbol chileno, algo que no logra desde la temporada 2024 cuando el técnico era el argentino Jorge Almirón tras remontar una desventaja de 10 puntos a Universidad de Chile.

Luego de su polémico despido, con millonaria indemnización de por medio, el estratega volvió a su país natal donde hoy es entrenador de Rosario Central. Desde allá se acordó del Cacique y lo hizo a través de su cuenta oficial en Instagram.

Almirón tomó su smartphone y vio en la red social el posteo que realizó Arturo Vidal con una imagen junto al goleador del Cacique, Javier Correa. Fue allí que el técnico les escribió y puso “máquinas, gracias por hacerme campeón en Chile“, junto a un emoji de brazo musculado.

Ante las palabras del estratega, los futbolistas albos reaccionaron. Mientras el King posteó cinco corazones rojos, el cordobés hizo lo propio con dos emojis de manos alzadas y un corazón blanco. Esta publicación ya suma 37.7 mil “me gusta” y casi 440 comentarios.

Almirón se acordó de Colo Colo en redes sociales

A pesar de la forma en que partió de la institución, la realidad es que la campaña del oriundo de San Miguel con los albos es digna de destacar, pues no sólo ganó el Torneo Nacional 2024, pues conquistó también la Supercopa y se metió en cuartos de final en Copa Libertadores.

En cuanto a números se refiere, entre enero del 2024 y agosto del 2025, Jorge Almirón registró un porcentaje de rendimiento del 56.75 por ciento, con un total de 40 triunfos, 23 empates y 21 derrotas entre torneos locales e internacionales.

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En síntesis

  • El ex DT de Colo Colo, Jorge Almirón, comentó una foto de Arturo Vidal y Javier Correa en Instagram.
  • El actual estratega de Rosario Central les agradeció por hacerlo campeón del fútbol chileno en 2024.
  • Almirón ganó el Torneo Nacional y la Supercopa, logrando un 56.75% de rendimiento con el Cacique.
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