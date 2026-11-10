Chupete sigue recibiendo reconocimientos por su exitosa carrera como goleador. Será galardonado un día antes de resolución del escritoriazo en el ascenso.

Humberto Suazo sigue haciendo historia a casi un año de haberse retirado como jugador. El actual entrenador de San Luis de Quillota viajó hasta México, donde será premiado por su exitosa carrera jugando por Monterrey.

Este martes, Chupete ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, donde recibirá el galardón junto a otros icónicos del fútbol mudial. Todo esto en una ceremonia celebrada en Pachuca.

El actual DT canario viajó junto a su familia para participar en la cita, la cual tendrá a recordadas generaciones del fútbol mundial. Suazo fue escogido como integrante de la 14.ª generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, donde también será premiado Fabián Estay.

Las otra figuras junto a Humberto Suazo

En la llamada “Vitrina de los Inmortales”, Humberto Suazo será premiado tras decisión del Comité de Honor y Votación en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. El chileno es recordado por sus títulos en México y 121 goles en Monterrey.

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Junto a Chupete, también serán reconocidos nombres como Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Davor Šuker y Teófilo Cubillas.

Eso sí, los hinchas de San Luis de Quillota miran de reojo el asunto, ya que se espera que este miércoles salga humo blanco desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Ahí se definirá el caso San Marcos y si los quillotanos cuentan o no con esos puntos para definir el ascenso.

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Además, a falta de confirmación del horario, la ANFP tiene programados los duelos que faltan de la última fecha de Primera B para este 15 de noviembre. Ahí San Luis justamente debe jugar ante San Marcos de Arica.