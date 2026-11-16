Justo en la misma semana que se enfrentan en la cancha, también se miden por un refuerzo.

Colo Colo como campeón del fútbol chileno ya piensa en el futuro y tiene su mirada puesta en un jugador de mucha proyección. Sin embargo, Universidad Católica también lo quiere.

Los Albos aseguraron sus pasajes a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Por esto, necesitan un plantel competitivo para estar a la altura a nivel internacional. Los Cruzados también quieren ir a ese torneo, para lo cual pelean por el Chile 2.

El jugador que desea Colo Colo y U. Católica

Como el mercado de pases está a la vuelta de la esquina, quien tiene claro lo que desea siempre suele llevarse a lo mejor. En Universidad Católica intentar no repetir la lentitud del último periodo de fichajes, por lo que ya tienen definido a un objetivo.

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De acuerdo a Coke Hevia en Radio Pauta, desde Las Condes tienen puestos los ojos en Cristóbal Ponce. Este futbolista milita en Santiago Wanderers, aunque los Cruzados no son los únicos interesados en quedarse con los servicios de este joven volante.

“Se le metió a Colo Colo (…) Cuando digo se le metió, es porque había un interés. Después, no sé si va a ser una negociación fácil, porque Santiago Wanderers va a querer agarrar platita“, indicó Hevia.

Ponce despierta interés en los grandes de la capital. Imagen: Photosport

Ponce, de 19 años, es volante ofensivo y participó de la conquista de la Copa Libertadores Sub 20. En el primer equipo caturro ha disputado 28 partidos en esta temporada 2026, anotando 5 goles y entregando 4 asistencias. Esto llamó la atención de dos de los clubes más grandes de Chile.

Justo en la semana que Colo Colo y Universidad Católica jugarán en la Liga de Primera, el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, ambos equipos también luchan por quedarse con una de las jóvenes promesas del fútbol chileno.