Ante el interés del Cacique y otros clubes por los monarcas continentales, desde Valparaíso establecen millonaria condición para negociar. Nada de préstamos.

Durante esta semana, se conoció mediáticamente que Colo Colo tiene interés en contratar para la próxima temporada al delantero Cristóbal Ponce, de 19 años, que ganara la Copa Libertadores Sub 20 con Santiago Wanderers, club donde hoy es parte del primer equipo.

Fue Radio ADN quien aseguró que “quedaron maravillados en el Monumental” con el futbolista y añade que todo surgió antes de la Copa Intercontinental, “donde los caturros jugaron un amistoso de entrenamiento previo a su viaje a España” ante el primer equipo albo.

Pues bien, desde Wanderers dieron una clara señal ante el interés de Colo Colo por Ponce, y de otros clubes por los campeones de América. Según reporta La Estrella de Valparaíso, “no aceptarán propuestas de préstamo” y sólo aceptarán negociar una transferencia.

Por si fuera poco, en la institución advierten que todos los integrantes del plantel que conquistó la Libertadores juvenil tienen un millonario piso con el cual se sentarán a negociar sus ventas, que consta de US$500 mil dólares. A partir de allí, conversan.

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Wanderers pone millonaria condición a Colo Colo por Ponce

Es que uno de los últimos mandatos que realizó en vida el fallecido presidente Reinaldo Sánchez a la mesa directiva del Decano fue que todos los monarcas continentales firmaran un nuevo contrato con el club por cuatro temporadas, con importantes condiciones.

Los futbolistas de Wanderers tienen vínculo por las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta diciembre del 2030, y todos “no incluyen cláusula de salida”, por lo que cualquier club interesado en alguno de ellos, tendrá que sentarse a negociar con la institución.

A lo anterior se sumó que a los jugadores como Ponce que ya están en el primer equipo caturro se les otorgó un aumento en sus salarios, donde el tope máximo a percibir cada 30 días es de $1.5 millones de pesos. ¿Seguirán con el interés en Macul?

En síntesis