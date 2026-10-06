El delantero Germán Estigarribia contestó el llamado de RedGol para abordar las cuatro fechas finales de la división de plata, donde el Reco tendrá un rol fundamental: jugará ante Magallanes, el líder y el sublíder, además de recibir a Deportes Iquique. ¡Ufff!

Por esas cosas que tiene el fútbol, Deportes Recoleta será una suerte de juez en la Primera B del fútbol chileno. De hecho, ya generaron una gran sorpresa al vencer por 2-1 a Santiago Wanderers el fin de semana recién pasado. Con eso, el cuadro del sector norte de la capital trastocó la parte alta en la tabla.

Con la victoria de Cobreloa frente a Deportes Temuco, los loínos son líderes exclusivos. Y ahora tienen un solo escolta: San Luis de Quillota, que superó a la Unión Española en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández. En ese contexto, el Reco tuvo un triunfo fundamental.

Y fue gracias al gol que anotó Germán Estigarribia, artillero y capitán del equipo, quien contestó un llamado de RedGol para hablar de este apasionante desenlace en la categoría de plata. “Fue una alegría, principalmente porque justo venía el cumpleaños de mi mujer”, reconoció el atacante de 29 años.

Germán Estigarribia después del triunfo de Recoleta ante el Decano. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Le había prometido que iba a hacer un gol. También por el pase del Gringo (Gonzalo Álvarez). Siempre hablamos en los entrenamientos hasta que resultó. Feliz porque se sumó de a tres. Era lo que necesitábamos y queríamos contra un gran rival como Wanderers”, añadió Estigarribia, quien tiene una vasta trayectoria en el fútbol chileno.

Jugó en Deportes Antofagasta, Deportes Copiapó, Audax Italiano y Deportes Temuco. “Hemos formado un grupo maravilloso este año. Eso fue parte de lograr hacer esta campaña. Es importante el trabajo que ha hecho el profe Pancho Arrué”, lanzó el formoseño en torno a la labor del cuerpo técnico.

epe Alvujar/Photosport

“Estamos para ir partido a partido y pelear estas cuatro finales que nos quedan de la mejor forma. Iremos paso a paso. Estamos expectantes de que los dos de arriba se caigan. Depende de nosotros, nos queda jugar contra ellos”, manifestó Estigarribia.

Tiene razón el capitán del Reco, pues el equipo será un juez muy importante en la definición: recibirá a Magallanes en la fecha siguiente. Luego, visitará a Cobreloa en Calama y a San Luis en Quillota para cerrar la Liga de Ascenso en casa contra Deportes Iquique.

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Estigarribia asume que Recoleta será el juez clave en el desenlace de la Primera B

Germán Estigarribia tiene claro que Deportes Recoleta quedó con posibilidades de pelear por el premio mayor en la Primera B, aunque es posible que no logre el título. “Está nuestra parte, tenemos que ganar estos cuatro partidos sí o sí para apretar un poco a Cobreloa y San Luis de Quillota”, dijo el argentino.

Germán Estigarribia mira atento una de las buenas tapadas de Álvaro Salazar vs el Decano. (Pepe Alvujar/Photosport).

“En dos fechas más nos toca ir a Calama. Serán partidos durísimos, tenemos que seguir afianzando lo que hemos hecho fecha tras fecha. Están todos expectantes a los partidos de Recoleta. Nos toca jugar con los tres que están peleando allá arriba”, expuso Estigarribia.

Está en las manos del Reco…

Depende de nosotros, seremos quienes tenemos que imponer el juego que venimos haciendo y cometer los menos errores para no sufrir tanto.

Cuénteme algo de esa jugada con Cristóbal Ponce que terminó en la expulsión del wanderino

Pensé que (Juan Lara) iba a cobrar la falta mucho antes. Yo entiendo. Me pongo en la posición del chico también. Cuando la adrenalina está a mil, uno actúa de mala manera. A veces eso te lleva a hacer cosas que uno no quiere hacer.

Cristóbal Ponce anotó el gol de Wanderers y luego, fue expulsado por Juan Lara tras darle un codazo a Germán Estigarribia. (Pepe Alvujar/Photosport).

Una lección importante para él entonces…

Sí. No quiero tampoco caer en el error que cometió el chico, son aprendizajes que irán apareciendo para él en situaciones así. Tratar de bajar un poco los decibeles y tomarlo con más claridad para no cometer ese error. Pudo haber cambiado el partido si ellos seguían con un jugador más.

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