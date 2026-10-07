El entrenador de la selección chilena destacó la clara victoria conseguida ante los aztecas en Los Ángeles.

La gira de la selección chilena por América del Norte terminó de la mejor manera, puesto que el equipo nacional se impuso sorpresivamente ante México en Los Ángeles, California.

La Roja se recuperó tras las derrotas frente a Canadá y Estados Unidos, y se pudo imponer ante los aztecas por 2-0 gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Terminado el partido habló el entrenador de Chile, Nicolás Córdova, quien destacó la victoria, y sobre todo, sacó pecho por el proyecto que lidera de forma interina en la Selección.

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Nicolás Córdova festeja la victoria de Chile ante México

Nicolás Córdova valoró la victoria conseguida contra los mexicanos, a pesar que derrotó a un equipo que no pudo ganar en los cuatros partidos que tuvo en la reciente fecha FIFA.

“Si hablamos del objetivo de ganar, quizá no se ganó como uno espera o haber tenido mejores resultados, pero en cuanto a la planificación y el hacer jugar a ciertos futbolistas es súper importante”, partió diciendo el experto en métricas.

Nicolás Córdova en la banca de Chile. Foto: Julio Diaz/Photosport

“Hubo rendimientos muy altos de jugadores que están haciendo sus primeras armas en la selección. Puede ser una gira muy buena o no tanto según como se mire”, agregó Córdova.

Por último, el DT de Chile indicó que “seguimos creyendo en el proyecto para darle partidos a jugadores que necesitan de este tipo de encuentros“.

La Roja volverá a la cancha en noviembre, cuando se mida ante Colombia en Cali y luego en Santiago, en dos amistosos ante uno de los mejores equipos de la Conmebol.