El equipo que dirige Sebastián Miranda ganaba con comodidad por 2-0, pero sobre el final los aztecas se lo igualaron en su último amistoso antes del clasificatorio.

En su segundo y último amistoso del 2026, la Selección Chilena Sub 20 cerró este tramo de su preparación para el Sudamericano de la categoría que se disputará en enero en Colombia, y lo hizo rescatando un nuevo empate contra México.

El primer encuentro se disputó el último viernes en el Complejo “Juan Pinto Durán” y acabó en igualdad por 1-1. En esta ocasión, en el mismo escenario, fue el equipo de Sebastián Miranda quien llegó a ponerse en ventaja por 2-0 en el marcador.

Los goles del “español” Thomas Dean Coulombe y el “estadounidense” Antonio Riquelme le dieron una ventaja para Chile que parecía definitiva. Sin embargo, el cuadro nacional se relajó y México aprovechó mediante Daniel Cárdenas y Derek Jiménez para el 2-2 definitivo.

Para este encuentro, Miranda puso en cancha a Gabriel Maureira en el arco; Pablo Castro, Cristopher Valenzuela, José Movillo y Coulombe en defensa; Mario Sandoval, Cristóbal Villarroel y Riquelme en mediocampo; Diego Cofré, Ignacio Flores y Zidane Yáñez en delantera.

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Chile deja dudas con miras al Sudamericano Sub 20

A finales de la semana anterior, la Conmebol confirmó los grupos para el torneo clasificatorio para el Mundial de la categoría en Azerbaiyán y Uzbekistán, el cual se disputará desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero del próximo año en Colombia.

En el caso de Chile, será parte del Grupo A, donde se enfrentará ante los locales, además de Ecuador, Paraguay y Perú. Mientras que en el Grupo B se medirán Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Son cuatro los cupos que entrega para la cita planetaria.

ver también Chile logra empatar en su primer amistoso ante México pensando en el Sudamericano Sub 20

En síntesis