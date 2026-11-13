Resaltando que hay que ir quemando etapas, Felipe Salinas puso de ejemplo a DT uruguayo para cumplir su sueño de llegar a la Roja.

Sigue latente el recuerdo de Santiago Wanderers campeón de Copa Libertadores Sub 20, además del histórico duelo ante el Real Madrid, en España, por la Copa Intercontinental. Es ahí donde resalta aún más la figura de Felipe Salinas.

El joven entrenador de ese plantel proyecta su carrera y durante el programa Fútbol y Parrilla se confesó sobre sus desafíos en la serie. Ante la consulta abierta de si le gustaría tomar la selección chilena Sub 20, no lo dudó.

“Me encantaría, un proceso de la selección es muy interesante. Hace poco me tocó ir a Paraguay, invitado por Conmebol. Estuve con (Marcelo) Broli, entrenador Sub 20 campeón con Peñarol, y él despues sale campeón con Uruguay y sale campeón del mundo”, explica.

Así palpita el proceso rumbo a la Roja Sub 20

La selección Sub 20 de Chile actualmente es dirigida por Sebastián Miranda, quien encamina el nuevo proceso tras el Mundial disputado el año pasado en nuestro país. Felipe Salinas sabe que hay que ir quemando etapas para llegar a ese lugar.

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“Siento que son los procesos de seguir escalando. Uno conoce los medios, jugadores, vas notando los jugadores destacados de los equipos, uno siempre está mirando, sería una linda oportunidad”, explicó.

Sin embargo, ahí puso freno el ex defensa y recalcó que para llegar a la Roja Sub 20, “todo a su tiempo. Si llega, muy bien y siento que podemos hacerlo de buena forma, si no, seguir el camino que corresponde“, cerró.

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La selección chilena Sub 20 está a cargo de Sebastián Miranda, mientras la Sub 17 es dirigida por Ariel Leporati. En cuanto a la adulta, sigue el dilema del reemplazo de Nicolás Córdova, quien por ahora no se mueve de la banca.