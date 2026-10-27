Este portentoso atacante argentino jugó en el Decano durante 2011 y tres años más tarde, le convirtió un tanto de tiro libre al reciente ganador del Balón de Oro, quien incluso bromeó con esa noche en la que marcó el primer triplete de su carrera.

Corría el año 2014 cuando un delantero que tuvo un paso por Santiago Wanderers le convirtió un gol de tiro libre a Harry Kane, quien acaba de ser condecorado como ganador del Balón de Oro de 2026. Sí, tal como leen. Fue cuando el delantero inglés militaba en el Tottenham Hotspur.

El calendario marcaba 23 de octubre. Y en un duelo válido por la fecha 3 del Grupo C, los Spurs aplastaron por 5-1 al Asteras Tripoli de Grecia. Aquella jornada, Kane anotó el primer triplete de su carrera. Pero también vivió una experiencia traumática como arquero.

Su equipo ganaba 5-0 y el francés Hugo Lloris sufrió una tarjeta roja directa por derribar fuera del área a Tasos Tsokanis. El cronómetro marcaba 87 minutos y Mauricio Pochettino ya había hecho todas las modificaciones permitidas. En aquel momento eran tres los cambios estipulados reglamentariamente.

Harry Kane se puso como arquero tras la expulsión de Lloris. (Clive Rose/Getty Images).

Por lo mismo, el cuadro londinense precisó de un jugador de campo en la custodia de la portería. Fue Kane quien se ofreció a hacer de arquero durante el cierre del encuentro, que también tuvo un indeleble gol de rabona anotado por el argentino Erik Lamela. Pero la experiencia terminó de la peor forma. Aunque el partido estaba liquidado.

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Jerónimo Barrales, el ex Santiago Wanderers que le hizo un gol a Harry Kane

El delantero argentino Jerónimo Barrales, quien había tenido un paso de siete meses por Santiago Wanderers en 2011, ejecutó un tiro libre que fue demasiado para Harry Kane. No por la potencia ni la ubicación. Sí por la poca técnica del centrodelantero para embolsar una pelota que parecía fácil.

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De hecho, Kane lanzó varias bromas al respecto. “Fue una gran noche hasta que me tocó ponerme al arco. No fue mi mejor intervención y de ahora en más, le dejaré eso a los arqueros. Pensaba que podía hacerlo bastante bien de portero, pero cuando vi esa pelota que se movía, ya no estaba tan contento. Fue una lástima recibir ese gol”, aseguró el actual delantero del Bayern Múnich de Alemania.

La débil respuesta de Harry Kane a ese tiro libre de Barrales. (Getty Images).

Su verdugo, Barrales, con suerte celebró el descuento. Un lustro antes, había pasado por el Decano del fútbol chileno. En 19 partidos por los Caturros, anotó cinco goles, incluido uno a Colo Colo. Eso sí, su salida fue algo polémica: luego de dedicarle gestos obscenos a los hinchas, anticipó su adiós en medio de un clima complejo para los extranjeros que militaban en la institución.

Jerónimo Barrales festeja junto a Sebastián Ubilla el gol de Wanderers vs Colo Colo. (Andrés Piña | Photosport).

“El gesto hacia el público y el hostigamiento hacia su persona gatilló que el jugador quisiera poner término anticipado a su contrato”, explicó por aquella época Juan Manuel Llop, quien era el director técnico de Santiago Wanderers que tuvo a Barrales. Las vueltas del fútbol son increíbles…