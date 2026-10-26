Harry Kane gana el Balón de Oro y deja con tragedia a Lamine Yamal y Kylian Mbappé: curiosa reacción

Tras una extensa ceremonia, el delantero inglés fue elegido como el mejor de la temporada en el planeta fútbol.

Se acabó el misterio. Luego de una ceremonia que se estiró más de lo esperado, y que hasta incluyó dos pausas de hidratación, se definió al Balón de Oro. Premio que fue entregado para Harry Kane como el mejor del 2026.

En la previa se desató una polémica de aquellas, ya que en la página oficial del trofeo se filtraron tres publicaciones donde tenían preparado que ganaban Harry Kane, Lamine Yamal o Kylian Mbappé.

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Preferencia que finalmente se confirmó, aunque el galardón se lo llevó el que menos preferencias sumaba en la previa. Es que el inglés dejó con la boca abierta a todos los presentes en el Teatro London Palladium.

El delantero del Bayern Munich y la selección de Inglaterra recibió el trofeo bajo una ovación del público y hasta de sus rivales en la categoría más esperada de la noche.

“No tengo palabras para este momento. Tengo que agradecer a quienes votaron por mí y hoy poder recibir el premio en Londres”, recalcó emocionado el delantero que se aburrió de hacer goles este 2026.

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“Es un verdadero privilegio poder recibir este premio. Agradezco a todos mis compañeros del Bayern y de la selección de Inglaterra. Siempre es un honor pertenecer a mi selección”, enfatizó el delantero que lleva 73 goles en está temporada. Y aún le quedan varios partidos de aquí a diciembre.

“También le agradezco a mi familia, a mi esposa, que ha estado conmigo en todo momento, a mis hijos, sé que es demasiado tarde y debo estar durmiendo, pero se los mostraré apenas llegue”, agregó emocionado el nuevo “Golden Boy” y que repite la hazaña que realizó Michael Owen en 2001.

"Harry Kane": Porque ganó el #BallonDor al Mejor Jugador del 2026 https://t.co/f2pXIiWY2L — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

¿Cómo fue la votación del Balón de Oro?

Tras la entrega del Balón de Oro a Harry Kane, se reveló desde France Football cómo fue la votación para la categoría más esperada del 2026. Como ya se mencionó, el delantero inglés quedó en el primer lugar. Luego en el segundo le siguió Kylian Mbappé. En el tercer puesto se ubicó Lamine Yamal.

Luego el orden siguió con Rodri como cuarto puesto, Lionel Messi en el quinto escalafón y Khvicha Kvaratskhelia en el sexto lugar. Para cerrar el top ten, quedaron Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y Fabián Ruiz.