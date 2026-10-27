Nortinos estaban clasificados a la liguilla del ascenso, pero en la segunda denuncia les cayó el peor castigo posible.

Un verdadero bombazo se vivió esta noche en el fútbol chileno. San Marcos de Arica fue castigado con la peor de las sanciones tras la denuncia en su contra y la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó su desafiliación.

“En relación a la denuncia interpuesta por el Directorio de la ANFP en contra del club San Marcos de Arica, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió, en votación dividida, de seis votos contra uno, acoger la petición principal de la denuncia e imponer al club San Marcos de Arica la sanción de Desafiliación“, informó el organismo.

En el escrito, el Tribunal recalcó que a la denuncia se habían sumado en calidad de terceros coadyuvantes los clubes Rangers de Talca, Unión San Felipe y Santa Cruz. Dichos equipos pelean el descenso de la Primera B.

¿Qué pasa con los puntos de San Marcos?

El fallo informó que los puntos ganados por San Marcos de Arica tendrán directa incidencia en la tabla de posiciones. Ahí se ve afectado San Luis y su sueño de ser campeón, ya que quedaría con los mismos puntos que Cobreloa, pero sin jugar la última fecha (enfrenta al San Marcos desafiliado y los loínos podrían ser campeones empatando).

“(A San Marcos) Contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar, como perdidos por un marcador de 3×0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor”, avisó el organismo.

Ahora habrá que ver qué dice la ANFP de la nueva tabla de posiciones, la cual salva a Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz del descenso. De paso, le deja el título en bandeja a Cobreloa por sobre San Luis de Quillota.

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Se define también el caso Puerto Montt

¿Qué pasó con Deportes Puerto Montt? Seún informó el Tribunal de Disciplina de la ANFP, “resolvió, en votación dividida, de seis votos contra uno, acoger la excepción de falta de legitimación activa de los denunciantes, opuesta por la defensa del club denunciado”.

“Considerando que los clubes denunciantes carecen calidad necesaria para promover la acción ejercida. En consecuencia, se rechaza la denuncia”, dice el escrito.