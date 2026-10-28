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Liga de Ascenso

Gustavo Gotti está furioso por el papelón del cierre de torneo en Primera B: “No es lindo”

El delantero argentino lamentó la situación que está empañando el gran cierre de la temporada en la Liga de Ascenso.

Por Carlos Silva Rojas

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Gustavo Gotti lamenta la situación de la Primera B.
© PhotosportGustavo Gotti lamenta la situación de la Primera B.

Manchada. Así quedó una vez más la Liga de Ascenso, puesto que el certamen nuevamente se vio alterado por el “escritorio”, tras la desafiliación de San Marcos de Arica.

Como aún existe una nebulosa tras la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el organismo con sede en Quilín (la misma que está clausurada) decidió suspender la última fecha de la Primera B.

Tras la desafiliación de San Marcos se pensaba que la tabla de posiciones iba a cambiar, sin embargo, los puntos del elenco ariqueño no serán entregados a sus rivales y todo sigue igual.

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Gustavo Gotti se queja por el papelón en la Primera B

Uno de los candidatos al título en la B es Cobreloa, que lucha palmo a palmo con San Luis de Quillota, ambos con 54 puntos y con un partido por jugar.

El goleador de los loínos y figura el pasado sábado ante Rangers, Gustavo Gotti, analizó la tensa situación que se vive en el ascenso y señaló que lo que ocurre dirigencialmente le saca el foco a los jugadores.

Gustavo Gotti lamentó la situación de la B. Foto: Jose Robles/Photosport

Gustavo Gotti lamentó la situación de la B. Foto: Jose Robles/Photosport

Es incómodo, no vamos a andar con vueltas. Es incómodo que llegue un mensaje, luego otro, y que las horas cambien. No es una situación linda, pero nosotros, sea cual sea el caso, tenemos que primero conseguir un objetivo, que es dejar los tres puntos acá en casa. Ese objetivo está por sobre todo, así que hay que enfocarse en eso”, dijo el argentino.

A Cobreloa le resta su partido ante Deportes Puerto Montt en Calama; mientras San Luis de Quillota tiene que jugar ante el desafiliado San Marcos de Arica. Nadie sabe cuándo y cómo se va a definir al campeón de la Primera B.

En síntesis

  • San Marcos de Arica fue desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.
  • La ANFP suspendió la última fecha tras la desafiliación y clausura de su sede.
  • Gustavo Gotti y Cobreloa empatan la cima con San Luis en 54 puntos.
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