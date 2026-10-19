El debutante entrenador está a un paso de ser campeón con el cuadro quillotano y ascender a la Liga de Primera.

Un torneo que está que arde en el fútbol chileno es la Liga de Ascenso, certamen que está en su etapa final, con dos fechas para el cierre de la fase regular y San Luis de Quillota acaricia el título.

El cuadro que dirige técnicamente Humberto Suazo si este fin de semana derrota a Deportes Recoleta en casa, y Cobreloa deja unidades contra el colista Rangers en Talca, sale campeón de la Primera B.

Chupete ha recibido muchos elogios por la gran temporada que están cumpliendo los Canarios, justo en el año de estreno del ex goleador como DT, situación que comentó el ex delantero Rodolfo Moya, junto a RedGol.

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Rodolfo Moya elogia a Humberto Suazo por la campaña de San Luis de Quillota

Moya, asentado en la Región de Valparaíso, conoce muchos a los equipos de la zona, por ende, sabe el trabajo que Chupete Suazo con el elenco quillotano y explicó su secreto del éxito.

“Conozco a Humberto y a su cuerpo técnico. Considero que él y el Negro Aguayo han formado una excelente dupla. Aguayo trabaja con el equipo durante la semana ordenándolo, mientras que el “Chupete” asume la dirección técnica. Han hecho un trabajo fenomenal; en la Quinta Región y a nivel nacional, Suazo es un verdadero éxito”, dijo Moyita.

Humberto Suazo está cerca del ascenso con San Luis. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Están en una buena posición a pesar de que al principio fueron perjudicados por malos cobros arbitrales, como penales y faltas, que afectaron a San Luis de Quillota. Por lo tanto, no me sorprende lo que está logrando; hoy simplemente está demostrando la capacidad que siempre ha tenido”, cerró Moya.

El sábado 24 de octubre a partir de las 17:30 horas, San Luis de Quillota juega un partido clave ante Deportes Recoleta, que puede significar su esperado regreso a la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso