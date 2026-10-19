Arturo Vidal destaca a Humberto Suazo como DT revelación del año: “Me tiene sorprendido”

El King aplaudió la campaña que realiza “Chupete” con San Luis y que lo tiene cerca del ascenso a la Liga de Primera.

La Primera B está al rojo vivo y a dos fechas del termino de la temporada, el principal candidato para quedarse con el titulo es San Luis de Quillota.

El elenco de Humberto Suazo llegó a la punta de la tabla en la fecha 27° y no ha soltado el liderato del campeonato. Ahora a dos jornadas del cierre, se mantiene con firme con 53 unidades y a dos de distancia de Cobreloa.

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Campañón que fue destacado por Arturo Vidal. Es que el King sueña con ser entrenador y lo realizado por “Chupete” lo tiene más que motivado al momento de agarrar el buzo de adiestrador.

“Es espectacular lo que está haciendo Chupete. Me tiene muy sorprendido. Sé que le gusta mucho el fútbol. El equipo juega muy bien”, destacó Vidal en su transmisión del día domingo.

“Tienen super clara la película como tienen que enfrentar los partidos. Defensivamente son muy buenos y arriba se mueven muy bien. Son de lo mejor que he visto en la segunda”, agregó el King sobre su compañero venido del planeta gol.

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El futuro de Humberto Suazo: “Si lo llaman de México…”

Ahora lo que más le llamó la atención a Arturo Vidal es cómo Humberto Suazo logró ese cambio de chip de pasar de ser jugador a entrenador. Lo que todavía no logra asumir el capitán de Colo Colo.

“Me gusta ver a un compañero que lo haga tan bien. Es otra cosa ser entrenador. Me gustaría ir a ver cómo entrena, como se para ante el grupo. Ojalá se metan más compañeros como entrenador porque le pueden dar mucho al fútbol”, recalcó Vidal dejando en claro que todavía es materia pendiente para él.

Incluso Vidal reveló que si sigue con este rendimiento se le abren las puertas a Suazo. A tal punto que no dudó sobre una posible salida a México.

“Chupete es ídolo en Monterrey. Si le va bien. Nadie dice que no puede agarrar ese equipo el otro año. Tiene las puertas abiertas en México”, sentenció.