Julio Rodríguez, en conversación con RedGol, analizó la disputa por ser el arquero de Colo Colo y escogió a De Paul como su favorito.

La Liga de Primera ya está en su recta final y Fernando Ortiz aún no se decide por quién debe ser el arquero de Colo Colo. Tras la lesión de Fernando de Paul, en la portería del Cacique han jugado Gabriel Maureira y Vozinha en liga, mientras que Eduardo Villanueva lo hizo por Copa Chile.

De cara al crucial partido de este domingo 25 de octubre ante Palestino en Santa Laura, Julio Rodríguez, el mentor de Claudio Bravo, habló con RedGol y se la jugó por un nombre en particular para el arco de los albos.

El reconocido preparador de arqueros, le prestó el ropero completo a Fernando de Paul para que dispute las últimas fechas del campeonato nacional.

De Paul es el favorito de Rodríguez para ser el arquero de Colo Colo. Foto: Andrés Pina/Photosport.

Julio Rodríguez quiere a de Paul como titular

El icónico formador de Claudio Bravo señaló en charla con nuestro medio que “yo creo que (De Paul) es el mejor arquero que tienen en Colo Colo, no solo ahora, sino que también en las temporadas pasadas”.

Julio Rodríguez no ocultó su entusiasmo por la recuperación del capitán albo y afirmó que espera verlo luego en acción: “Todos queremos que vuelva para enterarnos que la lesión pasó y que su salud está perfecta”.

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Asimismo, Rodríguez ya siente que Colo Colo es campeón, por lo que le gustaría ver al Tuto levantando la copa: “Sería un buen término de año para todos, creo que van a salir campeones en un par de fechas más y sería bueno que celebren el título con él jugando”.

Cabe recordar que De Paul tuvo su último partido oficial el pasado 19 de abril, en la derrota por 1 a 0 ante Palestino en el Monumental. Fue reemplazado por Gabriel Maureira al minuto 70, tras sufrir una lesión que lo alejó de las canchas por poco más de tres meses.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Para ver si Fernando Ortiz decide si le hace caso a la sugerencia de Julio Rodríguez habrá que esperar hasta este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas, fecha en la que Colo Colo visitará a Palestino en el Estadio Santa Laura por la jornada 25 de la Liga de Primera.