El golero titular del cuadro árabe desmenuzó la pelea por ser el meta en el Cacique, donde han jugado cuatro porteros esta campaña. "La oportunidad llega en cualquier momento y en un club grande no hay excusas", aseguró el viñamarino.

El entrenador de Colo Colo ya esbozó que hará un cambio en los arqueros para visitar a Palestino por la fecha 25. Fernando Ortiz probó el equipo que pretende parar en el duelo ante los árabes, que se jugará en el estadio Santa Laura con un aforo de 12 mil personas.

De hecho, el Tano Ortiz apostó sus fichas por Vozinha, mientras que Fernando de Paul fue el golero que atajó en el equipo suplente. En ese contexto, Sebastián Pérez es uno que sabe bien del puesto. Y en su experiencia, le ocurrió algo muy similar a lo que vivió Gabriel Maureira.

Corría el año 2010 cuando el Zanahoria Pérez tuvo que asumir la custodia del pórtico de Everton de Viña del Mar tras una seria lesión de Gustavo Dalsasso. El meta disputó los últimos ocho partidos del Campeonato Nacional que terminó con el descenso de los Ruleteros.

Sebastián Pérez en su época de Everton de Viña del Mar en 2010. (Andrés Piña | Photosport).

A Maureira le ocurrió eso por un grave problema físico del Tuto de Paul. “La lesión justo fue contra nosotros, desgraciadamente. Han jugado cuatro arqueros este año por eso. Tiene para regodiarse el técnico ahí”, repasó Pérez en una entrevista que le concedió a Pelota Parada de TNT Sports.

El exarquero de Universidad Católica estuvo invitado en el set del programa y repasó las dificultades que tiene un portero en un club de esta trascendencia. “Juega uno, tienen la presión de estar en un equipo grande, donde llegan poco. Hay que hacerlo de la mejor manera”, manifestó Sebastián Pérez.

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Sebastián Pérez desmenuza el presente del arco de Colo Colo y aborda cambio de localía

Sebastián Pérez no quiso arriesgarse sobre qué arquero elegiría si la decisión en Colo Colo dependiera de él. “La lesión le dio la posibilidad de jugar a Maureira. Siempre hay que entrenar, como entrenas juegas. La oportunidad puede llegar en cualquier momento”, manifestó el Zanahoria.

“Más en un equipo grande, donde no hay excusas ni nada de eso. El Tuto venía bien, con pocos goles en contra, siendo capitán. Si yo soy preparador de arqueros le endoso la responsabilidad al técnico. No sé cómo está, pero se ve en los videos que está sano”, agregó el viñamarino de

Prosiguió con su argumento. “Ya si juega o va citado, en el día a día uno va agarrando confianza. Es un proceso para estar 100 por ciento listo”, afirmó Pérez, quien sabe de tener lesiones serias en su carrera. En Unión Española, por ejemplo, padeció la rotura del tendón extensor del pulgar derecho. Y el año pasado en el Tino sufrió la fractura del antebrazo.

Sebastián Pérez en acción ante el Cacique en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

Otro punto que abordó fue jugar en Santa Laura. “La Cisterna está 2.0 con las nuevas luces. Ya no hay partidos a las 12 del día o 3 de la tarde. Salir de la casa, más allá de las condiciones, te hace tener que adaptarte. Esta es una cancha muy buena, al plantel de nosotros le gusta hacer un buen fútbol. Hay que quedarse con los tres puntos, aunque sea en otro estadio”, sentenció Pérez.

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¿Cuándo juegan Palestino vs Colo Colo en la fecha 25?

Palestino será local ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. El partido se disputará el domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo continúa como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 mientras que Palestino se ubica en el 5° puesto al cabo de 24 partidos.