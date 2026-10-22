El referente de Colo Colo habló de la ceremonia que le quita el sueño al portero caboverdiano del cuadro albo.

Un partido clave tiene Colo Colo este domingo, porque se mide ante Palestino por la Liga de Primera, con la obligación de ganar para mantener su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Una de las sorpresas de Fernando Ortiz de cara al encuentro con los árabes es el regreso a la titularidad de Vozinha, quien no juega desde el empate con Deportes Concepción en el Monumental.

El portero caboverdiano se gana una camiseta justo cuando vive un momento especial, ya que el lunes se realizará la ceremonia del Balón de Oro 2026, donde el golero africano es uno de los candidatos a mejor arquero del año, gracias a su cometido en el Mundial.

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Coca Mendoza le dice a Vozinha que asista a la ceremonia del Balón de Oro

Vozinha tiene muchas dudas y no sabe si viajar o no a Londres para el evento, ya que pretende darle prioridad al cierre del torneo con Colo Colo, justo ahora que recupera la titularidad.

A pesar de que el viaje puede perjudicar deportivamente a Josimar, el ídolo del Cacique Gabriel Mendoza, le aconseja que asista al evento, donde estarán los mejores jugadores del mundo.

Vozinha debe decidir si irá a Londres. Foto: Hernán Contreras/Photosport

“Si yo fuera Vozinha, me voy, me voy a la premiación, porque es la única vez en la historia, en la vida, que le va a tocar participar de algo de esta envergadura“, le dijo el Coca a RedGol.

“Independiente de si juegue o no el domingo, si va a ganarse la titularidad, yo no me pierdo esa premiación”, cerró Mendoza.

La decisión final es del propio Vozinha, quien tiene el permiso de Colo Colo para partir a Londres tras el partido ante Palestino por la Liga de Primera.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera