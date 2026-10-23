El Coca analizó la situación que expuso el histórico jugador del Cacique sobre la situación que experimentó con el arquero.

Uno de los personajes que ha hecho noticia durante la semana en la Liga de Primera es Vozinha, y no sólo por su regreso a la titularidad en Colo Colo, sino por situaciones extrafutbolísticas.

El caboverdiano fue apuntado por el ídolo del Cacique Marcelo Barticciotto, quien en radio Cooperativa contó que le pidió a gente del club un video del portero como saludo, sin embargo, el caboverdiano se negó.

“Llamé a Colo Colo, a un amigo dentro del plantel, y le pedí un saludo de cumpleaños para una amiga que es fanática de él (Vozinha). Pero me dijo que no daba saludos. Lo acepté, pero me pareció un poco exagerado“, contó el Barti.

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Coca Mendoza critica reacción de Vozinha ante pedido de Barticciotto

La situación fue ampliamente comentada y uno de los que alzó la voz fue Gabriel Mendoza, quien en diálogo con RedGol indicó que la reacción del meta africano no estuvo bien.

“Estuvo mal. En Colo Colo no puedes negarte a enviar un saludo o grabar un video, especialmente si te lo pide un referente histórico como Barticciotto; es una cuestión de responsabilidad“, dijo el Coca.

Vozinha en una nueva polémica. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Estamos hablando de Barticciotto. A referentes como él o Caszely no se les puede negar nada. Si Caszely me pide algo extremo, lo hago sin dudar; hay que tomarle el peso a estas figuras”, cerró Mendoza.

Vozinha aparece en todos lados y también en el arco de Colo Colo, porque el domingo será titular en el partido clave ante Palestino en Santa Laura.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera