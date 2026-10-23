Colo Colo visita a los Árabes buscando dejar atrás la racha de tres partidos sin ganar.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, visita este fin de semana a Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera. Los Albos llegan liderando con 54 puntos en 24 partidos, aunque necesita dejar atrás una racha de tres partidos sin ganar.

Mientras que el cuadro árabe marcha quinto en la tabla con 37 puntos y buscará aprovechar su localía para sumar ante los protagonistas del campeonato.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 2.12. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 21.200. El empate tiene un factor de 3.88 y la victoria de Palestino 3.46.

Colo Colo necesita dejar atrás una racha de tres partidos sin ganar.

Colo Colo vs. Palestino: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Palestino juegan este domingo 25 de octubre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…