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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 25 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 25° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Programación fecha 25 Liga de Primera.
© Photosport.Programación fecha 25 Liga de Primera.

La fecha 25 de la Liga de Primera 2026 comienza este viernes, tras un fin de semana sin campeonato Universidad Católica visitan a Unión La Calera este domingo en el estadio Nicolás Chahuán, mientras que el líder, Colo Colo tendrá una que enfrentar a Palestino.

Por su parte, Universidad de Chile cerrará la fecha el lunes, cuando visite a Everton en Rancagua, compromiso que será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el tramo final del torneo nacional.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 54 puntos.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 54 puntos.

Programación Fecha 25 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 23 DE OCTUBRE

  • Audax Italiano vs. Huachipato – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Deportes La Serena vs. Deportes Concepción – 12:30 horas, Estadio La Portada.
  • O’Higgins vs. Cobresal – 20:00 horas, Estadio Codelco El Teniente.
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DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Ñublense vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica – 15:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán.
  • Palestino vs. Colo Colo – 17:30 horas, Estadio Santa Laura.
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Limache – 20:00 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

LUNES 26 DE OCTUBRE

  • Universidad de Chile vs. Everton – 18:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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