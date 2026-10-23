Entre la Primera B y Copa Chile: El exigente calendario de Puerto Montt para enfrentar a Colo Colo por partido pendiente

El cuadro del velero sueña con la Liguilla y además ya tiene la programación para la revancha ante los albos por cuartos de final

Deportes Puerto Montt enfrenta la recta final de la temporada 2026 y contempla las dos competencias para la Primera B y la Copa Chile.

Por el ascenso, el cuadro de Emilio Mancilla se ubica 12° con 35 unidades. Sin embargo todavía tiene chances matemáticas par meterse en la Liguilla y soñar con el ascenso.

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Los salmoneros buscarán los seis puntos en disputa cuando reciba a San Felipe el 24 de octubre y cuando visite a Cobreloa el 31 de octubre.

Pero ahora además del fixture por la Liga de Ascenso Caixun, se confirmó la fecha para disputar el partido de cuartos de final por Copa Chile.

Rival de Colo Colo en Copa Chile: El complicado calendario de Puerto Montt

Puerto Montt debe todavía los 45 minutos del segundo tiempo ante Colo Colo. Lo que se suspendió en dos ocasiones producto de las fuertes lluvias en la zona centro del país.

Sin embargo, ahora se confirmó que la tercera es la vencida. De esta forma todo apunta a que se jugará el 2 de noviembre en el Estadio Monumental. El horario será a las 18:00 horas.

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El tema es que dicho encuentro será tras el partido en Calama. Por lo que tendrán que trasladarse más de 2.100 kilómetros hasta el norte del país y luego otros 1.200 km para llegar a la capital.

Aunque por la distancia entre las fechas de los partidos de la B y Copa Chile, se alcanza a registrar las 48 horas de descanso que se exige como mínimo.

Pese a ello, en Puerto Montt recalcaron que le pondrán el pecho a las balas y van con todo por la hazaña.

“Estamos 2-0 abajo, pero quedan 45 minutos y puede pasar de todo. Esperamos mostrar nuestra mejor versión, y a ver si podemos dar nuestro batacazo”, recalcó el referente Maxi Riveros.