El ídolo albo desafío la mufa y se la jugó con todo. Duelo ante los albos será clave para las opciones de un nuevo título.

Colo Colo tiene una nueva oportunidad de acercarse al título este domingo, cuando visite a Palestino, en el Estadio Santa Laura. Los albos tienen una ventaja de nueve puntos sobre U de Chile, su sucesor en la tabla.

Con seis fechas por jugarse aún, Marcelo Barticciotto se puso en modo albo y golpeó la mesa. Barti se la jugó asegurando que si el equipo de Fernando Ortiz gana ante los árabes, estará lista su nueva estrella en el fútbol chileno.

“Yo creo que Colo Colo si gana el domingo, me parece que timbra el campeonato. Pegaría un golpe de timón, un golpe en la mesa importante, se tiene que ver fuerte de cabeza. El domingo es un partido muy importante”, dijo en ESPN F90 Chile.

Fernando Ortiz frena la euforia en Colo Colo

Tras los dichos de Marcelo Barticciotto, Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa. Fiel a su estilo, el Tano puso cautela y llamó a no confiarse ante Palestino, un equipo que ya les ganó en la primera rueda.

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“Palestino es un gran equipo; el cambio de entrenador le dio una idea de juego, hay que tomar los resguardos y nosotros iremos a cambiar la imagen que dejamos en el último partido”, dijo el Tano.

Para el DT albo, el concierto de suspensiones en el fútbol chileno también afecta. Ortiz dijo que “cuando no hay partidos nos afecta bastante, pero es un trabajo que debemos hacer como cuerpo técnico para que no nos vuelva a pasar”.

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El duelo entre Palestino y Colo Colo será este domingo, a las 17.30 horas en el Estadio Santa Laura. Por su parte, U de Chile jugará el lunes 26 de octubre ante Everton, a las 18.00 horas en el Estadio Nacional.