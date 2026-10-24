Los Albos visitarán al conjunto Árabe por la fecha 25 del campeonato nacional.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, visita este fin de semana a Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera. Los Albos llegan liderando con 54 puntos, aunque necesita dejar atrás una racha de tres partidos sin ganar.

Mientras que el cuadro árabe marcha quinto en la tabla con 37 puntos y buscará aprovechar su localía para sumar ante los protagonistas del campeonato.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 2.05. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 20.500. El empate tiene un factor de 3.85 y la victoria de Palestino 3.72.

Fernando Ortiz prepara un Colo Colo renovado para enfrentar a Palestino.

Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Palestino

Colo Colo enfrentará a Palestino este domingo 25 de octubre, a las 1 7:30 horas , en el Estadio Santa Laura, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Colo Colo mueve la pizarra: Fernando Ortiz prepara una formación renovada ante Palestino

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

Probable formación Colo Colo vs. Palestino

Los Albos formarían con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…