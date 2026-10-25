Colo Colo vs Palestino: Horario, canal y link para ver EN VIVO y ONLINE la Liga de Primera 2026

Colo Colo sale a jugar esta tarde desde las 17:30 un duelo crucial ante Palestino en el Estadio Santa Laura. Luego de tres compromisos sin victorias, incluida una dolorosa caída por 5-2 contra Coquimbo Unido, el Cacique quieren recuperar su imputo en la pelea por el título en esta fecha 25 de la Liga de Primera 2026.
La tabla dicta que los albos son líderes con 54 puntos, todavía con una importante ventana de nueve unidades respecto a sus más cercanos perseguidores. Sin embargo, esa distancia se ha ido acortando en las últimas tres jornadas, por lo que es clave para el equipo de Fernando Ortiz ganar hoy para no ceder más terreno.
Por su parte Palestino está en la quinta posición con 37 puntos. De momento los árabes están bien instalados en los puestos de copas internacionales, pero no deben relajarse si lo quieren es mantenerse en esos lugares de privilegio.
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¿A qué hora juega Colo Colo ante Palestino?
Albos y árabes se enfrentarán hoy domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.
Palestino hará de local esta tarde ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura. | Foto: Photosport.
¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Colo Colo vs Palestino?
Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Por su parte de manera online y por streaming irá a través de HBO MAX para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
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