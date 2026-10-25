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Liga de Primera

Colo Colo vs Palestino: Horario, canal y link para ver EN VIVO y ONLINE la Liga de Primera 2026

Albos y árabes se dan cita en el Estadio Santa Laura para jugar un partido clave en esta fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

Por Patricio Echagüe

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Albos y árabes chocan por la fecha 25 del torneo.
© Photosport.Albos y árabes chocan por la fecha 25 del torneo.

Colo Colo sale a jugar esta tarde desde las 17:30 un duelo crucial ante Palestino en el Estadio Santa Laura. Luego de tres compromisos sin victorias, incluida una dolorosa caída por 5-2 contra Coquimbo Unido, el Cacique quieren recuperar su imputo en la pelea por el título en esta fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

La tabla dicta que los albos son líderes con 54 puntos, todavía con una importante ventana de nueve unidades respecto a sus más cercanos perseguidores. Sin embargo, esa distancia se ha ido acortando en las últimas tres jornadas, por lo que es clave para el equipo de Fernando Ortiz ganar hoy para no ceder más terreno.

Por su parte Palestino está en la quinta posición con 37 puntos. De momento los árabes están bien instalados en los puestos de copas internacionales, pero no deben relajarse si lo quieren es mantenerse en esos lugares de privilegio.

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¿A qué hora juega Colo Colo ante Palestino?

Albos y árabes se enfrentarán hoy domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

Palestino hará de local esta tarde ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura. | Foto: Photosport.

Palestino hará de local esta tarde ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Colo Colo vs Palestino?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Por su parte de manera online y por streaming irá a través de HBO MAX para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Transmisión minuto a minuto del partido:

Los citados de Palestino

El historial entre Colo Colo y Palestino

Albos y arabes se han enfrentado en 154 partidos por la Primera División. De esos 82 ganó Colo Colo, 35 los ganó Palestino y 37 terminaron en empate. Además, el Cacique anotó 296 goles y el Tino 184.

¡Vozinha será titular esta tarde!

La gran noticia de este partido es que Vozinha irá desde el arranque luego que Ortiz se la jugará por darle los guantes. Además, Fernando de Paul será su suplente, dejando con esto como gran damnificado a Gabriel Maureira, quien pasará de titular a no ser considerado casi sin filtro.

Los citados de Colo Colo para visitar a Palestino

El Cacique necesita volver a los triunfos

Pese a que el equipo de Fernando Ortiz lidera con todavía nueve puntos de ventaja, arrastra una mala racha de tres partidos sin ganar tras un 0-0 ante Huachipato, 0-0 ante Deportes Concepción y una dolorosa caída por 5-2 ante Coquimbo Unido. Por lo mismo, la distancia de 16 puntos que llegó a tener se ha ido diluyendo con el correr de las fechas.

¡DUELO CLAVE EN LA LUCHA POR EL TÍTULO!

Colo Colo y Palestino se ven las caras en el Estadio Santa Laura por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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