Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, detalló lo que será el regreso a Chile del portero de Cabo Verde luego de su viaje relámpago a Londres, Inglaterra.

Vozinha ha sido el hombre del momento en Colo Colo en la previa del partido ante Palestino. Y es que además de la titularidad del portero de Cabo Verde, lo que realmente llamó la atención en torno a su figura era si viajaba o no a Londres para la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Tras varios rumores el portero decidió que iba a viajar posterior al choque ante los árabes de esta tarde en el Estadio Santa Laura. Y ojo, que irá acompañado por Aníbal Mosa en representación del Cacique.

El propio presidente del Popular comentó lo que será este viaje contra el tiempo para que el portero pueda decir presente en la premiación, donde compite nada más ni nada menos que por ser el mejor arquero del año.

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En charla con el programa Tuya mía de ADN Radio el timonel albo aseguró que “Vozinha siempre privilegió el jugar y eso lo habló con su entrenador. Cuando ya todo estaba más o menos claro, empezamos a buscar vuelos que nos podían servir hasta que dimos con uno”.

“El vuelo no llega directo a Londres. Primero llegaremos a Madrid y después nos desplazaremos en otro avión a Londres para estar presentes en la gala del Balón de Oro”, añadió.

Vozinha será titular esta tarde en el arco de Colo Colo ante Palestino. | Foto: Photosport.

Sobre lo que será la vuelta a Chile, Mosa detalló que “el retorno será tan rápido como la ida. Después de la ceremonia nos iremos al hotel y Vozinha se levantará a eso de las 4 de la mañana para tomar el vuelo a Chile. Luego se pondrá a disposición del entrenador”.

“Yo me quedaré el día 27 de octubre para sostener un par de reuniones que acordé, siempre con el tema de Colo Colo. Tomaré un vuelo el martes 27 en la noche para llegar a Chile el miércoles 28 en la mañana, ya que ese día tenemos reunión de directorio en Blanco y Negro”, concluyó.

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En síntesis