El arquero caboverdiano comandará el 11 titular de Fernando Ortiz para acabar con su mala racha de tres juegos sin ganar en Liga de Primera, en Santa Laura.

Dos semanas después de su último partido, Colo Colo regresa a la acción por Liga de Primera en busca de mantener o aumentar su distancia con los perseguidores en la cima del certamen, cuando este domingo visite a Palestino en Santa Laura.

El equipo que dirige Fernando Ortiz buscará acabar con una mala racha en el Campeonato Nacional de tres duelos consecutivos sin ganar, además de mejorar la imagen que dejó luego de la goleada que sufrieron por 2-5 ante Coquimbo Unido.

Para el duelo con Palestino, el técnico de Colo Colo dispuso de tres cambios en el 11 titular en comparación con el cuadro que cayó en el puerto pirata, donde la gran novedad es la vuelta del caboverdiano Vozinha a la portería titular en lugar de Gabriel Maureira.

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La formación de Colo Colo ante Palestino

Además del africano, el Tano introducirá otras dos modificaciones y ambas en el mediocampo, donde los principales perjudicados son Tomás Alarcón y Diego Ulloa, lo que obligará a mover piezas para ordenar el equipo que saldrá en Santa Laura.

El primero que entrará en la formación de Colo Colo es el venezolano Gedeón Díaz, quien ocupará el lugar del volante izquierdo, lo que moverá a Álvaro Madrid a la zona de contención con Víctor Felipe Méndez, y para acompañar la ofensiva llega el segundo cambio con el ingreso de Lautaro Pastrán.

Para enfrentar a Palestino, Ortiz saltará a la cancha con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

Mientras que en la banca estará el portero Fernando De Paul; los defensores Erick Wiemberg e Iván Román; los volantes Cristián Díaz, Tomás Alarcón y Claudio Aquino; más los atacantes Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Felipe Raipán.

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¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, Colo Colo enfrentará a Palestino en el Estadio Santa Laura este domingo 25 de octubre desde las 17:30 horas.