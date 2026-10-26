No fue para Vozinha: Unai Simón se queda con el premio Lev Yashin en el Balón de Oro

El portero campeón del Mundo con España fue elegido como el mejor de la temporada 2026. Premiación generó polémica.

Se acabó el sueño para Vozinha. El premio Lev Yashin 2026 para el mejor portero finalmente fue entregado para Unai Simón. Por lo que el golero español se quedó con el guante en el Balón de Oro.

El portero de Colo Colo llegó como candidato a la ceremonia que se celebró en Londres. En especial por su cometido en el Mundial con Cabo Verde y sus últimas atajadas con el Cacique.

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En está ocasión fue Peter Schmeichel el encargado de portar el trofeo y anunciar al ganador de una de las categorías más esperadas por los hinchas.

El danés comenzó con la entrega a la mejor portera, y el premio fue para la española Cata Coll. Pero luego vino la entrega al mejor golero.

Las miradas se fijaron en Vozinha y David Raya. Sin embargo, el elegido fue otro. “No es una sorpresa. Por lo que hizo en el Mundial, el ganador es Unai Simón”, destacó Schmeichel.

“Agradezco a mis compañeros y entrenadores, sin ellos no hubiese sido posible estar acá”, recalcó el portero del Athletic Club y que fue campeón del Mundo con España.

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Lo que llamó la atención por la reacción de Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé que no quedaron conformes con la decisión de los especialistas en la votación. Especialmente porque fue el portero que los eliminó en semifinales del Mundial.

El saludo entre Vozinha y Unai Simón en el Balón de Oro

¿Cuándo vuelve Vozinha?

Según se reportó desde Colo Colo, este mismo lunes inicia el camino de retorno a Chile. Vozinha tomará vuelo de regreso a nuestro país y se espera que pasadas las 20:00 horas ya este en suelo nacional.

De está forma podría ya estar entrenando el miércoles, y si lo determina Fernando Ortiz, podrá estar nuevamente bajo los tres palos este viernes 30 de octubre cuando el Cacique reciba a Universidad de Concepción por la Liga de Primera.