El experimentado arquero albo tuvo una gran presentación en el empate ante Palestino por la Liga de Primera.

Colo Colo no levanta cabeza en el tramo final de la Liga de Primera y se enredó por completo, puesto que acumula cuatro partidos seguidos sin ganar y perdió terreno en la tabla de posiciones.

Los albos vienen de sumar un nuevo traspié este domingo, puesto que apenas empataron 1-1 ante Palestino, situación que puede aprovechar Universidad de Chile, que si supera a Everton este lunes quedará a cortos 7 puntos en la lucha por el título.

Una de las pocas cosas buenas que pudo rescatar el Cacique en su visita a Santa Laura fue la presentación de Vozinha, quien jugó su mejor partido en Chile y comienza a afianzarse como titular.

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Ex Colo Colo aprueba el rendimiento de Vozinha ante Palestino

Josimar Évora Dias se quedó con la titularidad en Colo Colo ante los árabes debido al bajo rendimiento de Gabriel Maureira frente a Coquimbo, de hecho, el meta juvenil no fue ni a la banca este domingo.

Vozinha jugó a gran nivel con Palestino e incluso salvó al Cacique de una derrota, gracias a sus grandes contenciones, lo que le permite sumar sus primeras críticas positivas en Chile.

El rendimiento del arquero de 40 años fue valorado por el ex defensor de Colo Colo Alejandro Hisis, quien sostuvo que desde ahora en adelante el africano tiene que seguir siendo el titular.

Vozinha fue clave en Colo Colo ante Palestino. Foto: Felipe ZancaPhotosport

“Me gustó mucho su desempeño. Solo lo habíamos visto en el partido anterior y en este, pero se nota más tranquilo. Se evidencia que ha trabajado bien y ahora está con mayor confianza. Debería ser titular“, indicó el Chino.

Vozinha viajó de forma exprés a Londres para la ceremonia del Balón de Oro, donde es candidato a ganar el Trofeo Lev Yashin como el mejor arquero de 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera