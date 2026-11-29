Los equipos que buscan escapar del descenso se enfrentan en simultáneo y acá te contamos todo lo que pasa en la Liga de Primera.

La Liga de Primera 2026 puede tener una jornada de infarto para cerrar la fecha 29 en la jornada del domingo, donde los clubes que quieren escapar del descenso se juegan la vida.

Si bien las miradas estarán puestas en lo que suceda entre Unión La Calera vs Universidad de Concepción, también habrá emoción en otras canchas del país con equipos que quieren olvidarse para siempre de la zona roja.

Por lo mismo estaremos alerta en lo que pasa con Ñublense vs Cobresal, Audax Italiano vs Palestino, además de Everton contra O’Higgins, en una jornada al rojo vivo.

La Calera puede extender su agonía y fulminar a la U de Conce. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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