Dos acusaciones anónimas llegaron a la ANFP, con la idea de perjudicar a dos equipos en la lucha por la permanencia en la Liga de Primera.

A falta de dos fechas para la finalización de la Liga de Primera, la lucha por el descenso está muy apretada. Ahora, hay que agregarle otro factor: el escritorio dice presente y puede afectar en la tabla de posiciones.

A las oficinas invisibles de la ANFP (sigue clausurada la sede de Quilín) llegaron dos denuncias anónimas contra Deportes Limache y Cobresal. Acusan irregularidades en los finiquitos de César Pinares y Agustín Nadruz, respectivamente.

La idea de los denunciantes es tener un as bajo la manga en el caso que sus equipos pierdan la categoría, y así obligar al directorio de la ANFP a revisar los casos, y de ser necesarios, estudiarlos en el Tribunal de Disciplina.

ver también Agustín Nadruz enfrenta el nuevo “escritoriazo” de la Liga de Primera: “No va a pasar nada”

David Agüero no tiene miedo del nuevo “escritoriazo”

En Cobresal están muy tranquilos a pesar de las denuncias anónimas, así lo dejó en claro el presidente del club nortino, David Agüero, quien dijo que está abierto a mostrar todos los papeles que le sean solicitados.

“Solo te puedo indicar que en relación con las informaciones difundidas en medios de comunicación, Cobresal manifiesta su disposición a colaborar con la ANFP y atender los requerimientos que se necesiten por los canales institucionales correspondientes“, dijo el dirigente a El Mercurio.

Cobresal se quiere salvar del descenso en cancha. Foto: Oscar Tello/Photosport

“Con el objeto de resguardar la confidencialidad de los antecedentes, el club se abstendrá de emitir comentarios públicos sobre el fondo del asunto”, agregó Agüero.

La duda ya está sobre la mesa y el escritorio vuelve a decir presente en el fútbol chileno, ahora en la Liga de Primera.

En síntesis

Deportes Limache y Cobresal recibieron dos denuncias anónimas ante la ANFP antes del descenso.

y recibieron dos denuncias anónimas ante la antes del descenso. Acusan irregularidades en los finiquitos de los futbolistas César Pinares y Agustín Nadruz .

y . El presidente de Cobresal, David Agüero, manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades.

ver también Mono Sánchez deja en ridículo a Rivarola y Olarra por decir que no es futbolista: “A ver cómo te va”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera