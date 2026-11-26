Luego de no tener un buen paso en el Bulla, partió a Montevideo City Torque, donde alcanzó la semifinal de la Sudamericana.

Entre los jugadores de Universidad de Chile que deben regresar tras un préstamo, figura el nombre de Gonzalo Montes, quien está cedido en Montevideo City Torque.

Montes logró ser figura en Huachipato, por lo que Gustavo Álvarez, que lo conocía muy bien, se la jugó por su fichaje en el Romántico Viajero. Sin embargo, en el CDA estuvo muy lejos de las expectativas, por lo que tuvo que marcharse para tener minutos.

El presente de Montes

Gonzalo Montes solo estuvo el primer semestre de 2025 en Universidad de Chile, donde no pudo ganarse un puesto e incluso, fue de los jugadores más criticados en ese momento en el club. Montevideo City Torque le abrió las puertas y no los ha decepcionado.

Montes lleva cerca de un año y medio en el equipo charrúa. Desde entonces ha recuperado su mejor versión futbolística. Suma 77 encuentros, con 3 goles y 16 asistencias. Es una de las figuras del club, donde incluso disputó la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, cayendo ante Atlético Mineiro.

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Ahora queda la interrogante de su futuro. ¿Qué pasará con Gonzalo Montes? ¿Volverá a Universidad de Chile? Lo cierto es que su préstamo finaliza a fines de este 2026, por lo que Montevideo City Torque debe decidir si lo compra o lo devuelve.

La opción de compra de Montes es de 500 mil dólares. La U pagó 660 mil dólares a Huachipato por el pase del uruguayo y este tiene contrato con el Bulla hasta fines de 2027. Si no es adquirido por Montevideo City Torque, tendrá que regresar al CDA a cumplir lo que resta de su vínculo.

Montes jugó 21 partidos en U. de Chile, anotando 1 gol y dando 1 asistencia. Imagen: Photosport

Gonzalo Montes tiene 31 años y parece haber encontrado su lugar en el mundo en el fútbol de su país. Lo más probable es que sea adquirido por su actual club y que no regrese a Universidad de Chile. De esta manera, no tendrá revancha, pero el Romántico Viajero recupera buena parte de la inversión hecha en él.