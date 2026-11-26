El jugador asegura que hasta se hizo los exámenes médicos cuando fue descartado por la U, donde ahora está feliz en Paraguay.

Mientras Universidad de Chile busca refuerzos para el mercado de fichajes de la temporada 2027, nuevamente un fantasma golpea las decisiones de su dirigencia de Azul Azul.

Esto, porque Esteban Matus, quien acaba de ser campeón con Olimpia en Paraguay, volvió a pegarle a los azules al recordar su frustrado traspaso desde Audax Italiano a la U.

El jugador volvió a relatar los hechos que lo tenían listo como un jugador más para el equipo de, ese entonces, Gustavo Álvarez, pero que todo quedó en nada con el contrato en la mano.

Matus habló de cómo terminó su historia con el dinero.

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“Me hice hasta los exámenes médicos”

Fue en ESPN Chile donde entrevistaron a Esteban Matus tras coronarse campeón en Paraguay, donde recordó este episodio que marcó su carrera deportiva con la U.

“Claramente eso me afectó en el tema anímico, se generó una ilusión mía y de toda mi familia, porque eso estaba cerrado, estaba listo”, explicó Matus desde Asunción.

“Me perdí un partido con Católica, recuerdo, me había realizado los exámenes médicos, o sea solo quedaba la firma y en el ultimo momento se cae. Tenía la ilusión de jugar en un equipo grande, con muchas más vitrina”, destacó.

Pese a todo, asegura que hoy no se arrepiente: “Soy creyente que las cosas pasan por algo, Dios tenía algo mucho mejor para mi, hoy estoy feliz con mi presente y con la decisión que tomé”.

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