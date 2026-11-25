El presidente de Azul Azul se refirió a la continuidad del volante de cara a 2027, lo cual aún no está definido.

Universidad de Chile sigue compitiendo en la Liga de Primera, porque necesita de una victoria ante Deportes Concepción para confirmar su clasificación a Copa Libertadores como Chile 2.

Además, el nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, realiza sus primeras gestiones como mandamás de la concesionaria y este miércoles tuvo una reunión con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, donde selló un nuevo acuerdo con la institución.

El dirigente también tiene que armar el plantel de la U para la temporada venidera, donde una de las dudas es la presencia de Charles Aránguiz, quien detalló que aún no define si renovará o no su contrato con el club.

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¿Charles Aránguiz renovará su contrato en la U?

Eduardo Álamos fue claro en señalar que esperan que el volante extienda su vínculo con Azul Azul, aunque aquello recién lo resolverá el puentealtino a final de la campaña 2026.

“Como dije con respecto a Charles, él va a decidir al final de la temporada su renovación, pero estamos tranquilos“, dijo el ingeniero comercial.

Charles Aránguiz tiene que definir su renovación. Foto: Andres Pina/Photosport

“La voluntad del club es que él, tanto como Nico Ramírez, que son jugadores formados en casa y han jugado muchos partidos, puedan renovar”, agregó Álamos.

La U visita este domingo 29 de noviembre a Concepción desde las 18:00 horas, y si gana, sellará su acceso a la Copa Libertadores 2027.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera