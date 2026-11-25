Fernando Hurtado habló de todo con RedGol. El próximo duelo ante Copiapó, el sueño de subir a Primera y hasta el retiro de la actividad.

Deportes Antofagasta rescató un valioso 1-1 como visita ante Deportes Copiapó y ahora define en casa el paso a semifinales de la liguilla del ascenso de Primera B. Los pumas tienen la primera opción en su cancha rumbo al sueño de volver al fútbol grande.

Y uno que es emblema del equipo de Luis Marcoleta es el incombustible Fernando Hurtado. El portero y capitán de 43 años habló con RedGol sobre el desafío de este viernes ante el León de Atacama. Respetando siempre a sus rivales, apunta con todo al ascenso.

“El equipo está jugando bien… Copiapó nos tenía mucho respeto, porque no nos salieron a jugar el partido estando en su casa. Venimos de partidos con harta confianza, jugadores con muy buen pie y que se están conectando, pero nada de eso sirve si el viernes no entramos con la convicción de pasar por encima de Copiapó”, lanzó.

Hurtado y su final soñada con Antofagasta

Siempre recalcando que respeta a su próximo rival y va paso a paso, Fernando Hurtado fue consultado sobre su final soñada del ascenso en la Primera B. Ahí no lo dudó y apuntó a San Luis de Quillota.

Capitán y emblema puma sigue luchando por el ascenso. / Foto: Antofagasta y Photosport

“Los dos equipos juegan muy bien, son ofensivos, son bonitos de ver porque por lo menos te garantizan que habrá goles, acciones de ataque, que no van a especular. Y al final la gente quiere eso en realidad, el espectáculo del fútbol”, dijo sobre Antofagasta y San Luis.

Por eso, el experimentado portero no se pone fecha de retiro y apunta a dejar a Antofagasta en Primera a fin de año. Hurtado recalcó que “nos queda una final el día viernes y hay que ganarla sea como sea”.

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“Me siento físicamente bien, disfrutando, con harta fuerza de terminar este año lo mejor posible, tratar de darlo todo subir. Ya el tiempo lo dirá (su retiro), yo creo que ya queda poquito y ojalá que terminemos con una alegría importante para la ciudad, eso es lo más importante”, cerró.